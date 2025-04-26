'Позиция высечена на камне': Трамп пригрозил выйти из переговоров уже на следующей неделе - The Times

резидент США Дональд Трамп высказал решительную позицию выйти из мирного процесса, если не будет достигнуто соглашение между Украиной и Россией на следующей неделе. Это может существенно усложнить дальнейшие переговоры и усилить международное давление на Киев и Москву.

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Об этом 26 апреля сообщило издание The Sunday Times. По информации издания, Трамп считает, что у Зеленского действительно нет другого выбора, кроме как согласиться на мирное соглашение.

Отмечается, что предложение, которое Соединенные Штаты подготовили вместе со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом, предусматривает официальное признание Крыма как части России, а также де-факто признание контроля России над южными и восточными районами Украины, захватившими ее войска во время вторжения в 2022 году.

Этот план ставит Зеленского перед выбором: готов ли он подписать мирное соглашение, которое может поставить под вопрос украинский суверенитет над частями своих территорий.

"Соглашение заключается в том, что оккупированная Россией территория останется оккупированной. Россия не вытащит ее оттуда. Эта часть высечена в камне", – отмечает издание.

Как сообщается, Трамп считает, что это "неизбежный результат", и даже если Украина откажется от этого соглашения, война может продолжаться еще несколько лет, а украинское государство будет вынуждено полагаться на финансовую поддержку Европы и США, что может привести к значительному падению поддержки со стороны западных союзников, особенно на фоне экономического кризиса в Европе, отчасти вызванного.

В частности, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, территория, которую Россия захватила, уже не будет возвращена Украине.

Британские и французские дипломаты пытались убедить Трампа согласиться на встречу с Зеленским после похорон Папы Римского, чтобы смягчить напряженность и разрешить продолжить переговоры.

Однако правительство Италии заявило, что такая встреча может быть воспринята как неуважение к Папе, что осложнило ситуацию.

Ситуация вокруг переговоров становится все более критичной.

США убеждены, что если соглашение не будет подписано, это может привести к еще большему истощению украинских ресурсов и продолжительному продолжительной войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США недавно заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане 26 апреля. Однако Трамп опроверг информацию о том, что он устанавливал "жесткий дедлайн" для достижения мирного соглашения по завершению войны в Украине.

Напомним, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф 25 апреля снова встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По данным СМИ, во время переговоров могли обсуждаться ключевые требования США к Кремлю – в частности отказ от идеи "демилитаризации" Украины и возвращение ЗАЭС под контроль Киева.

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