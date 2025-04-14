'ВСУ должны выйти из оборонной позиции': Мерц заявил, что готов передать Украине Taurus, но при одном условии

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus, но только при условии, что соответствующее решение поддержат лидеры ЕС. Политик отметил, что придерживался такой позиции и раньше.

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С таким заявлением Мерц выступил ав эфире канала ARD в воскресенье, 13 апреля, передает Le Monde. По его словам, передача такого вооружения должна быть согласована с европейскими партнерами.

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставки Украине ракет Taurus. – Ред.), но только при согласовании с европейскими партнерами. Это необходимо координировать, и если это будет скоординировано, то Германия должна принять участие", – заявил лидер Христианско-демократического союза.

Мерц обратил внимание, что некоторые страны уже поставляют Украине крылатые ракеты.

"Это делают британцы, это делают французы, американцы в любом случае также", – отметил он.

В качестве примера возможного применения ракет политик назвал уничтожение наземных путей между Россией и оккупированным Крымом, которые являются важными для логистики российской армии.

По его словам, "украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий" на фронте.

"Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пришло время, чтобы они начали влиять на ход событий", – заявил Мерц.

Глава ХДС также прокомментировал российский ракетный удар по городу Сумы 13 апреля, который забрал жизни 34 человек. По мнению политика, российский диктатор Путин воспринимает готовность Запада к переговорам как слабость.

Мерц назвал удар по Сумах серьезным, преднамеренным и целенаправленным военным преступлением и обратил внимание на то, что вторую атаку россияне совершили тогда, когда спасатели оказывали помощь пострадавшим.

"Это ответ, это то, что Путин делает с теми, кто обсуждает с ним прекращение огня. Нашу готовность говорить с ним он трактует не как серьезное предложение мира, а как слабость", – добавил он.

Отметим, что Taurus – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. Фактически это немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Мерц высказался против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО во время полномасштабной войны с Россией. По его мнению, находящаяся в войне страна не может присоединиться к этим альянсам.

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