'Меня не радует то, что там происходит': Трамп прокомментировал российские обстрелы Украины и анонсировал звонок Путину

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нравятся российские обстрелы Украины – как и "все, что связанно с этой войной". Он созвонится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней, а также примет некоторых европейских лидеров в Вашингтоне, чтобы обсудить мирное урегулирование.

Об этом республиканец сообщил в воскресенье, 7 сентября, после того, как сошел с трапа президентского самолета. Его цитирует CNN.

В ответ на вопрос журналистов о том, когда состоятся телефонные переговоры с диктатором, глава Белого дома заявил, что "очень скоро".

"В течение следующих нескольких дней. Мы решим этот вопрос. Ситуация между Россией и Украиной – мы решим этот вопрос", – в очередной раз пообещал американский президент.

В ночь на воскресенье РФ совершила самую масштабную воздушную атаку за время полномасштабной войны, задействовав рекордное количество дронов-камикадзе (810 беспилотников, а также 4 "Искандера"). Представители прессы попросили прокомментировать удары страны-агрессора по Украине.

"Меня не радует то, что там происходит", – сказал Трамп о российских атаках. "Я верю, что мы уладим этот вопрос. Но меня это не устраивает. Меня не устраивает все, что связано с этой войной", – добавил он.

Также президент дал понять, что в начале этой недели Белый дом посетят отдельные лидеры Европы.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник по отдельности, и, я думаю, мы решим этот вопрос", – высказал уверенность он.

Что предшествовало

Эти комментарии Трампа прозвучали после того, как ранее в воскресенье он сообщил журналистам, что его администрация готова перейти ко второму этапу санкций против Российской Федерации.

Президент США еще 4 сентября сообщал, что у него запланирован звонок кремлевскому главарю Путину. Тогда репортер спрашивал, планирует ли Трамп созвониться с Путиным. "Да, я буду. У нас очень хороший диалог", – ответил республиканец.

