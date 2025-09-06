Спустя долгие месяцы дипломатических усилий США российский диктатор Владимир Путин фактически не отказался от своих максималистских требований в отношении Украины. Главарь Кремля хочет, чтобы Украина отдала ему десятки тыс. км. суверенной территории и стала вассальным государством России во всём, кроме формального статуса.

Таковы были требования Путина до того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе, и они остаются его целями и сегодня. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Путин не заинтересован в мире

После почти восьми месяцев дипломатии европейских союзников, включая создание коалиции стран, готовых развернуть войска для обеспечения безопасности Украины после заключения любого мирного соглашения, фактического прогресса в переговорах нет. Поэтому окончательное урегулирование или даже временное прекращение огня на сегодняшний день остаётся столь же недостижимым, как и до инаугурации Трампа в начале 2025 года.

Путин придерживается своих максималистских требований. В частности, военный преступник настаивает на гораздо большем, чем просто на сохранении территорий, которые он удерживает. Он хочет, чтобы Украина отказалась от территорий на востоке страны, которые российским войскам не удалось захватить.

Трамп не давит на Путина

Чтобы заставить Путина сократить свои территориальные притязания, потребуется подавляющее давление со стороны Америки, включая жесткие санкции, которыми угрожают союзники Трампа. Это в свою очередь объясняет причину отсутствия прогресса.

Мало кто верит, что Трамп ещё может оказать такое санкционное давление. Американский президент регулярно угрожает санкциями и говорит, что разочарован в Путине, но по факту не собирается закручивать гайки российской военной машине.

При этом Украина, напротив, находится под постоянным давлением США. Трамп поставляет оружие украинским вооружённым силам, но только за полную оплату и на коммерческих условиях. Каждая поступающая единица оружия становится рычагом давления США на украинского президента Владимира Зеленского, что объясняет, почему Киев сейчас стремится снизить свою зависимость от Вашингтона.

Единственное существенное изменение заключается в том, что Трамп теперь готов обсуждать возможные американские гарантии безопасности для Украины после заключения любого мирного соглашения. При этом пока остается непонятным, какие конкретно обязательства готовы взять на себя Соединенные Штаты.

Что предшествовало

Требования Путина к Украине для прекращения войны включают ультимативные условия, которыми Кремль пытается оперировать при попытках дипломатического процесса. В частности, речь идет о территориальных уступках, нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО

Кроме того, Россия требует значительного сокращения Вооруженных сил Украины. Также требования РФ включают предоставление русскому языку официального статуса на территории Украины, а также обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтому главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

