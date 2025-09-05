'Я урегулировал семь войн': Трамп заявил, что проведет новый телефонный разговор с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин проведут телефонные переговоры. Дата неизвестна; темой разговора станет российско-украинская война.

Американский глава подтвердил, что созвонится с Путиным, во время ужина с руководителями сферы технологий в Белом доме, передает АР. Мероприятие состоялось в четверг, 4 сентября.

Репортер спросил у Трампа, планирует ли он после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поговорить также с Путиным.

"Да, я буду. У нас очень хороший диалог", – ответил республиканец.

Трамп снова назвал полномасштабную войну, развязанную РФ против Украины, самой сложной

Подтвердив запланированный звонок диктатору, президент США опять похвастался своей миротворческой деятельностью. Он сказал, что "урегулировал семь войн", но пока что это не удалось с той, которую он сперва воспринимал как "одну из самых легких".

"Вы знаете это ощущение: когда думаешь, что будет легче, но оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с "президентом" Путиным, с Украиной и все остальное... Я думал, что это будет катастрофа между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве это солдаты, несколько гражданских из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они гибнут в таких масштабах, каких мы не видели со времен Второй мировой войны", – заявил Трамп.

В итоге урегулирование российско-украинской войны стало для него самой сложной задачей. Американский президент повторил: несколько затяжных конфликтов он уже решил, но этот "оказался самым сложным из всего".

"Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна продолжалась 31 год. Многие погибли, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а еще одна – 37. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я решил. Эта задача (война в Украине. – Ред.) оказалась более сложной, но мы ее решим. Мы все устроим", – заверил глава Белого дома.

