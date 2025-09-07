РФ атакует Киев ударными БПЛА: вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки

В ночь на воскресенье, 7 сентября, российские захватчики ударили по Киеву дронами-камикадзе. Известно о повреждении домов в Святошинском районе.

О последствиях атаки информируют мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Последний отметил, что вражеские дроны приближаются к Киеву с нескольких направлений, противник осознанно бьет по гражданским объектам.

Последствия атаки РФ

В Святошинском районе после падения обломков БПЛА загорелись машины.

Также, по предварительной информации, в результате попадания обломков БПЛА в 16-этажный жилой дом произошло возгорание на верхнем этаже. Все службы направляются на место. Кроме того, возгорание произошло в 9-этажном доме.

Позже Кличко сообщил о возгорании еще в одной девятиэтажке на Святошино.

Также в Святошинском районе произошло возгорание на складах.

В Дарницком районе был вызов медиков, сообщил Кличко. Там в четырехэтажке произошло частичное разрушение третьего этажа дома.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, эта дроновая атака РФ на Украину началась еще вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Громко было в ряде городов, работали силы ПВО.

