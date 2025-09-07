Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за конфликта в Украине.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме в воскресенье, 7 сентября. При этом это заявление прозвучало после того, как армия РФ осуществила комбинированную атаку по Украине 7 сентября, применив более 800 беспилотников и десяток ракет.

Несколько часов назад министр финансов США Скотт Бессент для NBC News заявил, что Вашингтон готов к дальнейшему усилению давления на Россию, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина договариваться о мире, но ждут соответствующих шагов от европейских партнеров.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", — сказал Бессент.

По его словам, Соединенные Штаты и Европейский Союз должны сотрудничать, чтобы довести экономику России до "полного краха".

"Сейчас мы соревнуемся между тем, как долго смогут продержаться украинские военные, и как долго сможет продержаться российская экономика? И если США и ЕС смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это приведет президента Путина за стол переговоров", – заявил американский чиновник.

