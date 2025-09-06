'Война в Украине закончится, или придется дорого заплатить': Трамп пообещал помочь с гарантиями безопасности

Президент США Дональд Трампсделал очередные заявления о войне в Украине. Он снова пожаловался, что завершение войны в Украине – более сложный процесс, чем он ожидал, но пообещал довести его до конца. А также Трамп ответил на вопрос, будут ли США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Видео дня

Об этом все Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме вечером 5 сентября. Он в очередной раз заверил, что хочет положить конец войне в Украине.

Глава Белого дома в очередной раз повторил, что он якобы завершил семь войн, и сделает это с российско-украинской войной.

"Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано, или же придется дорого заплатить", – заявил Трамп.

Также президент США ответил на вопрос, присоединятся ли США к обеспечению гарантий безопасности для Украины после окончания войны.

"Мы это решим. Мы им поможем. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди ожидают, что мы им поможем. Европа будет первой и, безусловно, она хочет быть первой. Она хочет положить этому конец и это закончится. Это закончится внезапно. Все сложится – вы увидите", – в очередной раз пообещал Трамп.

Трамп в очередной раз тянет время, раздавая обещания

Президент США без конца дает время агрессору России, обещая жесткую реакцию. При этом он не уточняет, когда именно это осуществит, постоянно заявляя о 2-3 неделях, или обещая, что "все это скоро увидят".

В последнее время глава Белого дома чуть ли не ежедневно выходит с такими заявлениями.

Так, 2 сентября, Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно своего российского коллеги Владимира Путина. В частности, он пообещал "занять другую позицию", если кремлевский диктатор "не опомнится".

На следующий же день, 3 сентября, Трамп снова пообещал "последствия", если Путин примет "плохое решение" по войне в Украине.

4 сентября Трамп снова назвал полномасштабную войну, развязанную РФ против Украины, самой сложной. Он в очередной раз похвастался своей миротворческой деятельностью заявив, что "урегулировал семь войн", но пока это не удалось это сделать с войной в Украине, которую он сначала воспринимал как "одну из самых легких". Также президент США заявил, что проведет новый телефонный разговор с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Он объяснил свое решение тем, что название "обороны" звучит слишком мягко. Новый документ позволяет официально употреблять название"Department of War" в служебной корреспонденции, церемониальных мероприятиях и других неформальных документах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!