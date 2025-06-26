Мелони – Трампу: по прекращению огня в Украине должна быть такая же решимость, как по Ирану

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала президента США Дональда Трампа быть решительным в отношении войны в Украине, как в отношении конфликта между Израилем и Ираном. По ее словам, необходимо добиваться прекращения огня в Украине с такой же настойчивостью.

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Об этом Мелони заявила журналистам после саммита НАТО, который проходил 24-25 июня в Гааге. Она передала это обращение непосредственно американскому лидеру во время мероприятия, пишет Ansa.

По словам политика, решимость, проявленная в отношении кризиса в Иране, теперь должна быть проявлена также в отношении Украины и Газы.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня – для Украины и для Газы", – сказала Мелони журналистам. Она добавила, что ситуация в Газе является неустойчивой.

Напомним, саммит НАТО в Гааге сосредоточился на теме укрепления обороноспособности Альянса, в частности на предложении по увеличению оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП до 2035 года. Параллельно обсуждался и вопрос поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) 25 июня провел встречи с мировыми лидерами. В частности, он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Также глава государства провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский рассказал Трампу среди прочего о реализации стамбульских договоренностей по обменам со страной-агрессором. В частности, украинский лидер отметил, что оккупанты почему-то вместо тел погибших защитников Украины передали нам тела убитых захватчиков.

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