Медведчук является фигурантом американского расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США – The New York Times

Народный депутат Виктор Медведчук, которого СБУ задержала при попытке бегства из Украины, является фигурантом расследования о вмешательстве России в выборы президента США. Олигарх являлся клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание The New York Times. Журналисты отметили, что роль Медведчука в деле не была центральной.

"Его отношение к вмешательству РФ в выборы в США было связано со связями с Манафортом, и он не упоминался как играющий центральную роль в специальном отчете прокурора или в двух федеральных судебных процессах. Тем не менее Медведчук был близок к Путину как политически, так и лично на протяжении более 20 лет, и он был заметной фигурой в пророссийском крыле украинской политики, где Манафорт нашел несколько клиентов", – сказано в материале.

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Там напомнили, что перед тем как стать главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году, Манафорт работал консультантом пророссийски настроенных политиков в Украине, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которой Медведчук был одной из трех ведущих фигур. Также Манафорт был политтехнологом украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

В США, как пишет издание, личность Медведчука, как близкого к Путину и Манафорту, всплыла в начале расследования российского вмешательства в выборы.

В 2017 году агентство Reuters сообщило, что следователи ФБР изучили 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, близкими к Трампу, и людьми, связанными с Путиным, включая Медведчука.

"В то время Медведчук отрицал свою вину. Неясно, коснется ли какое-либо потенциальное уголовное преследование сейчас в Украине эти вопросы или сосредоточится только на его роли в украинской политике", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Была проведена спецоперация. На фото, опубликованном Зеленским, нардеп одет в военную форму, на руках – наручники.