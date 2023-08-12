Маркарова: состоятся серьезные дискуссии по вступлению Украины в НАТО, процесс усложняет война

Посол Украины в США Оксана Маркарова указала, что вступление нашей страны в состав НАТО будет приоритетным вопросом на Вашингтонском саммите в 2024 году. Однако предстоят сложные дискуссии, процесс интеграции значительно осложняет ведение военных действий и оккупация части украинских территорий.

Видео дня

Об этом дипломат рассказала в интервью изданию LB. На сегодня подавляющее большинство партнеров Киева в Штатах осознают неотвратимость присоединения нашего государства к Североатлантическому альянсу, как единственного действенного механизма безопасности.

"Наша позиция проста: стратегическая задача Украины, которую озвучивает президент Зеленский, поддерживает народ – это членство Украины в НАТО и в ЕС. Мы хотим получить приглашение и говорить о конкретных шагах к членству и реформам, которые мы должны сделать. Но процесс усложняется войной", – обозначила она.

Отметим, что саммит НАТО в Вашингтоне – саммит НАТО, который пройдет в 2024 году в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе, а его даты будут определены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский иронично заметил, что Москва "должна быть благодарна" НАТО, которое примет Украину в свой состав. В этом случае украинская армия, подавив врага на поле боя и освободив собственные территории, не сможет вторгнуться на российскую территорию.

В конце июля он провел встречу с представителями Верховной Рады и Кабинета министров для обсуждения реализации решений саммита НАТО в Вильнюсе. Глава государства заверил, что Киев не сбавляет темпа евроатлантической интеграции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!