'Не сбавляем темпа': Зеленский встретился с парламентариями и чиновниками по реализации решений Вильнюсского саммита НАТО. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Верховной Рады и Кабинета министров для обсуждения реализации решений саммита НАТО в Вильнюсе. Глава государства заверил, что Киев не сбавляет темпа евроатлантической интеграции.

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О встрече Зеленский сообщил 25 июля в официальном Telegram-канале. "Не сбавляем темпа нашей интеграции с НАТО. Собрал представителей ВР и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита", – написал он.

Президент добавил, что уже есть "четкий план запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях".

"Ее работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море. Также начинаем совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости", – рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников допустил, что Украина может вступить в НАТО во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года. До этого времени, по его мнению, Украина победит в войне.

– Бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер полагает, что у Украины будет единогласная поддержка всех членов НАТО на саммите в Вашингтоне.

– Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины в НАТО, и это не обсуждается.

– 13 июля лидеры G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали декларацию в поддержку Украины с гарантиями безопасности, цель которых – "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

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