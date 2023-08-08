'Россия должна быть благодарна за вступление Украины в НАТО': Зеленский объяснил, как работают международные гарантии безопасности. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия "должна быть благодарна" за вступление Украины в НАТО. По его словам, если наше государство станет членом Альянса, Киев не сможет вторгнуться на российскую территорию.

Видео дня

Такое заявление глава государства сделал в интервью латиноамериканской печати. Видео конференции 8 августа опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что Украина хочет стать членом НАТО, поскольку это будет означать четкие гарантии безопасности для государства, соседом которого Россия. Он подчеркнул, что наступательные действия Силы обороны ведутся исключительно на украинской территории, а главной целью этих действий является восстановление территориальной целостности.

"Это Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию. Потому что страны НАТО не приходят на территории других государств... Нам никогда не хотелось никакой войны. Для нас НАТО это сугубо гарантии безопасности. Это вопрос нашей защиты и спокойствия наших людей", – пояснил президент.

Также он добавил, что там, где есть НАТО, нет войны.

"Мы к этому именно так относимся. Страны вступали в НАТО из-за того, что боятся, что Советский Союз ногами, руками и соблазном Путина вернется назад", – резюмировал глава государства.

13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию в поддержку Украины с гарантиями безопасности нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, имеющих целью "построение Украины, которое может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Байдена по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины у НАТО, и это не обсуждается. И хотя сейчас включить в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков, невозможно, результат будет один.