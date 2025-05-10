"Это мое послание": Трамп снова объяснил России, почему стоит согласиться на 30-дневное перемирие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 9 мая. Как известно, Украина неоднократно заявляла, что соглашается на прекращение огня на 30 дней, а Россия до сих пор не ответила на такое предложение, вместо этого навязывая всего несколькодневные "перемирия", которые сама же нарушает.

Американский президент отметил, что хочет заявить обеим сторонам войны, что пришло время ее закончить, поскольку обе страны ежедневно теряют своих людей.

"Я хочу заявить обеим сторонам противостояния – время закончить эту войну. Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту бессмысленную войну следует закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран", – сказал президент США.

На брифинге 9 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США надеются, что Украина и Россия достигнут договоренности о прекращении огня на 30 дней. К этому также призывает Европа.

После разговора с Владимиром Зеленский 8 мая Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безоговорочному прекращению огня на 30 дней. Он подчеркнул: если прекращение огня не будет соблюдено, США введут новые санкции.

Зеленский в свою очередь в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к переговорам о завершении войны в любом формате, но для этого Россия должна начать с полного и безусловного прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что есть вероятность в эти выходные договориться о прекращении огня между Украиной и РФ. Предложение США о 30-дневном перемирии поддерживают Украина, страны Евросоюза и НАТО, поэтому теперь "мяч на стороне Москвы".

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