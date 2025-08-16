Макрон, Стармер и Мерц проведут срочное заседание 'коалиции желающих': на встречу Зеленского и Трампа они тоже приглашены

Днем 17 августа президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры проведут новый саммит "коалиции желающих". Европейские политики соберутся, чтобы обсудить состоявшиеся переговоры на Аляске 15 августа и будущую встречу в Вашингтоне 18 августа, куди они также приглашены.

Запланированный саммит подтвердила пресс-служба французского правительства на официальном сайте, а также Макрон в соцсети X (Twitter). Видеоконференция "коалиции желающих" начнется в 15:00 (16:00 по Киеву).

Очевидно, европейские партнеры Украины будут обсуждать переговоры, которые президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин провели в штате Аляска. Коалиция соберется за день до запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

По информации источников The New York Times, к обсуждениям 18 августа присоединятся и представители Европы, но пока неизвестно, кто именно приглашен и в каком формате.

Что предшествовало

16 августа Трамп созванивался с Зеленским и европейскими лидерами после своей беседы с Путиным и проинформировал о ее результатах.

Как отметил президент Украины, Киев скоординировал позиции с европейскими союзниками. У Украины и Европы единый взгляд на то, как должна завершиться российско-украинская война.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп изменил позицию и решил отказаться от своего требования заключить прекращение огня. Вместо этого он считает, что нужно сразу договариваться о мире.

По данным СМИ, Владимир Путин продолжает настаивать на том, чтобы Украина вышла из Донецкой и Луганской областей в обмен на расплывчатые обещания. Президент США пересказал это российское требование Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Республиканец, судя по всему, совсем не против такого сценария.

