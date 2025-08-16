Путин сказал Трампу, что хочет весь Донбасс, американский президент считает это вариантом – СМИ

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на том, чтобы Украина вышла из Донецкой и Луганской областей в обмен на расплывчатые обещания. Президент США Дональд Трамп пересказал это российское требование украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам; республиканец, судя по всему, совсем не против такого сценария.

Видео дня

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило агентство Bloomberg. "По словам людей, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, Трамп заявил во время телефонного разговора, что, хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась – он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом", – сказано в статье.

Аналогичную информацию обнародовало издание The New York Times. Оно ссылается на двух высокопоставленных европейских чиновников, которые были проинформированы о телефонном разговоре.

В NYT заявили, что Трамп не против такого плана России. Вместо того, чтобы добиваться прекращения огня, президент Соединенных Штатов поддержал потенциальную передачу агрессору неоккупированных частей Донетчины и Луганщины.

Ожидается, что Трамп обсудит эту идею с Зеленским в понедельник, 18 августа, в Белом доме. Европейские лидеры, как утверждают источники, приглашены на эту встречу.

"Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против подобной уступки... Украинские официальные лица заявили, что окончательное соглашение не может подразумевать согласие Киева на постоянную уступку какой-либо украинской суверенной территории, что нарушило бы Конституцию Украины", – написали журналисты американского издания.

Взамен Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины на нынешних линиях фронта и письменное обещание не нападать на Украину или какую-либо европейскую страну. Лидеры Европы указали Трампу на то, что Путин часто нарушает свои обязательства.

Также диктатор потребовал гарантий "безопасности" церквей УПЦ МП и того, чтобы русский язык снова стал официальным в Украине.

"Чиновники подчеркнули, что Украина будет сама принимать решения относительно своей территории, добавив, что международные границы не должны изменяться силой", – указали в NYT.

По словам собеседников, во время разговора глава Белого дома не упоминал о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на РФ.

После переговоров на Аляске с Путиным и будущей встречи в Вашингтоне с Зеленским планируется трехсторонний саммит

Несмотря на признаки, что Путин не готов к уступкам ради прекращения войны, Трамп назвал встречу в Анкоридже 15 августа успешной: якобы был достигнут "большой прогресс". Он ожидает, что сможет усадить Путина и Зеленского за стол переговоров.

Согласно информации СМИ, Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня до начала переговоров, а также не знает, какие именно гарантии безопасности могут предоставить страны-партнеры.

Зеленский и Трампом увидятся уже в понедельник. "Украина подтверждает свою готовность приложить максимум усилий для достижения мира", – написал президент Украины в социальных сетях после телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами в субботу.

Зеленский неоднократно исключал возможность полной сдачи Донбасса, поскольку российские войска контролируют эту территорию лишь частично и пока не смогли захватить регион военным путем.

Европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Москву, а также очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения.

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп утверждает, что есть "достаточно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию российско-украинской войны. Он заявил, что все зависит от Владимира Зеленского. Президент США предположил, что трехсторонняя встреча может состояться довольно скоро, однако других деталей о ее планировании не раскрыл.

– Трамп сказал, что во время "очень откровенного разговора" с Путиным удалось достичь "прогресса", но признал, что между США и РФ осталось нерешенным "ключевое разногласие". Он отказался конкретизировать, что имеет ввиду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!