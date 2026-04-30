Мадьяр требует от Украины больше прав для венгерского меньшинства, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС – Bloomberg

Петер Мадьяр, который может возглавить правительство Венгрии, заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства в Украине перед тем, как поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС. Этот вопрос он поднял во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе в среду.

Информацию о позиции Мадьяра предоставили источники, знакомые с ходом переговоров. Как пишет Bloomberg, они говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения проходили в частном формате. По их словам, ЕС пытается убедить венгерского политика отказаться от блокирования переговорного процесса с Украиной.

Условия Будапешта

Мадьяр выдвинул требования, которые в значительной степени повторяют перечень из 11 пунктов, ранее озвученный экс-премьером Виктором Орбаном в 2024 году. Речь идет о гарантиях прав венгерского меньшинства в Украине, в частности доступ к образованию на венгерском языке.

Сам Мадьяр после встречи с Коштой назвал ее "полезной и конструктивной". В то же время, по словам собеседников, атмосфера была менее позитивной, чем во время его переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в тот же день.

Вопрос меньшинств снова стал центральным в разговоре с Коштой. Один из представителей ЕС отметил, что переговоры прошли хорошо, но охватывали также другие темы – бюджет блока, конкурентоспособность и неформальную встречу лидеров ЕС на Кипре.

Переговоры и позиции

Жесткая позиция Мадьяра может разочаровать как Киев, так и Брюссель. Там рассчитывали, что после ухода Орбана процесс евроинтеграции Украины получит новый импульс, особенно учитывая готовность открывать переговоры по отдельным направлениям.

Ранее Орбан блокировал этот процесс, настаивая на усилении прав венгерской диаспоры в Украине. Киев заявлял о готовности выполнить эти условия и неоднократно подчеркивал, что права венгерского меньшинства уже защищены.

Мадьяр также сообщил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне. Он хочет обсудить ситуацию венгерской общины на Закарпатье и поддержать ее возможность оставаться на родине.

В заметке в соцсети X политик заявил, что "пришло время Украине положить конец ограничениям, которые действуют более десятилетия". По его словам, этнические венгры должны "восстановить все свои культурные, языковые, административные и образовательные права, чтобы снова стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины".

Позиция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует провести двустороннюю встречу с Петером Мадьяром или переговоры в другом формате. Об этом он сказал в комментарии Bloomberg в четверг.

Глава государства также пытался снизить напряжение вокруг отношений с Венгрией. По его словам, Киев работает над всеми вопросами, которые касаются венгерского меньшинства.

"Мы работаем над всеми вопросами относительно нашего венгерского меньшинства. Они – наши граждане, как и все остальные", – отметил Зеленский во время телефонного интервью.

Президент добавил, что, возможно, не все вопросы еще урегулированы. Но, по его словам, "честно говоря, здесь нет никакой реальной проблемы".

Европейский контекст

Петер Мадьяр, который должен принять присягу на посту уже в начале следующего месяца, заявляет о намерении восстановить верховенство права в Венгрии и вернуть страну к полноценной интеграции в ЕС. В то же время он разделяет подход Виктора Орбана об ответственности Будапешта за венгров, проживающих в соседних государствах.

Его позиция уже вызвала напряжение в отношениях со Словакией. А во время визита в Брюссель на этой неделе Мадьяр также пытался найти путь к разблокированию около 10 млрд евро финансирования ЕС, замороженного из-за проблем с верховенством права и коррупцией за предыдущие годы.

Евросоюз, со своей стороны, пытается продвинуть процесс вступления Украины. Президент Европейского совета Антониу Кошта и ряд стран-членов настаивают на активизации переговоров уже в ближайшие недели.

На саммите на Кипре на прошлой неделе лидеры ЕС дали сигнал, что предварительные условия для начала первого этапа переговорного процесса с Украиной уже выполнены.

Как писал OBOZ.UA, 22 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что соседняя страна также будет проявлять конструктивный подход. Украинский президент не против "в любой момент" встретиться с будущим венгерским премьером Петером Мадьяром.

