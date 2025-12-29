'Люди хотят мира': Зеленский рассказал об отношении украинцев к соглашению с РФ и выводу ВСУ с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство украинцев хочет заключения мирного соглашения с Россией. Однако, по его словам, украинцы не согласятся на мир ценой вывода украинских войск с Донбасса.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп во время встречи упомянул социологические опросы, которые свидетельствуют о высоком уровне поддержки мира среди украинцев.

"Люди хотят мира. Сегодня президент Трамп сказал: я видел опрос, что 85%, возможно, 87%, он сказал, хотят мира, поэтому они соглашаются. Я сказал: да, знаете, это наша жизнь, 87% поддерживают мир, в то же время 85% против вывода войск с востока, с Донбасса. Все хотят мира, но просто мира", – сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что вопрос территорий остается самым сложным в мирных переговорах с Россией.

"Все стороны должны понимать, что худший способ – это выйти из Донбасса. Это будет большой риск для Украины", – добавил президент.

Встреча Зеленского и Трампа – что известно

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. После частной части переговоров лидеры вышли к прессе с совместным брифингом. Основной темой обсуждения стало мирное соглашение и возможные шаги для снижения интенсивности боевых действий.

Президент США во время ответов журналистам не уточнил возможные даты или формат потенциального визита в Украину. В то же время он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, может ли такая поездка реально повлиять на гуманитарную ситуацию, но его первый визит в Киев сможет состояться ради поддержки мирного плана.

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии Владимир Зеленский подвел итоги своей встречи с американским лидером, где отметил разговор о гарантиях безопасности Киеву от Вашингтона и решение о контроле над Донецкой и Луганской областями.

