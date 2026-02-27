'Людей убивают и казнят': Зеленский сделал громкое заявление относительно режима Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку возможной силовой операции против Ирана. Но он подчеркнул, что поддерживает силовое вмешательство, направленное на смену политического режима в этой стране, а "не против людей".

По словам украинского лидера, действующая власть "республики" наносит огромный вред не только другим государствам, но и собственному народу, и последнему нужна помощь. Об этом президент рассказал в интервью изданию Sky News.

Людей убивают и казнят

"Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами", – отметил Владимир Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что лучше урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

"Я поддержал бы операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница. Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры – лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею. Не уверен", – сказал украинский лидер.

Противостояние Ирана и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность более масштабной атаки на Иран, если дипломатия или начальный ограниченный удар не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы. Заявление прозвучало на фоне запланированных переговоров в Женеве на этой неделе.

Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил обеспокоенность Вашингтона разработкой Тегераном межконтинентальных баллистических ракет. Он отметил, что отказ Ирана обсуждать ракетную программу стал критическим препятствием для дальнейшего диалога.

Так или иначе, параллельно с переговорами Белый дом усилил военное присутствие в регионе Персидского залива. В Аравийском море и Оманском заливе развернули группировку из 12 военных кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Еще более двух десятков американских истребителей пересекли Атлантику для усиления эскадрилий на базах в Израиле и Иордании.

