Иран не согласился на предложение США по новой ядерной сделке - медиа

Очередной раунд дипломатических встреч между представителями США и Ирана завершился в Женеве без подписания нового ядерного соглашения. Стороны не смогли согласовать ключевые требования во время переговоров, состоявшихся на этой неделе.

О ходе переговоров написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций. Издание отмечает, что разногласия между Вашингтоном и Тегераном остаются радикальными. По данным газеты, американская сторона настаивала на полном демонтаже ключевых ядерных объектов Ирана.

Жесткие требования Вашингтона

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встреч озвучили требование о полном демонтаже объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, США предложили передать все запасы обогащенного урана под контроль американской стороны.

Администрация президента Трампа также настаивает на заключении бессрочного пакта, который должен навсегда заблокировать возможность создания Ираном ядерного оружия и баллистических ракет. В Тегеране такие условия назвали неприемлемыми.

Иранская сторона категорически отвергла идею вывоза топлива за границу и прекращения обогащения урана. Представители страны заявили о своем праве на развитие мирной атомной энергетики. При этом значительная часть инфраструктуры, по их словам, уже получила серьезные повреждения во время боевых действий прошлым летом.

Военная демонстрация силы

Параллельно с переговорами Вашингтон усилил военное присутствие в регионе Персидского залива. В Аравийском море и Оманском заливе развернули группировку из 12 военных кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

По данным мониторинговых сервисов, более двух десятков американских истребителей пересекли Атлантику для усиления эскадрилий на базах в Израиле и Иордании. Белый дом таким образом продемонстрировал готовность к силовому сценарию в случае провала дипломатии.

Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил обеспокоенность Вашингтона разработкой Тегераном межконтинентальных баллистических ракет. Он подчеркнул, что отказ Ирана обсуждать ракетную программу стал критическим препятствием для дальнейшего диалога.

Посредничество Омана

Несмотря на отсутствие подписанного соглашения, представители Омана заявили об определенном прогрессе. Министр иностранных дел страны Бадр аль-Бусаиди сообщил в соцсети X, что стороны достигли значительного прогресса во время встречи в четверг.

"Мы завершили день после значительного прогресса в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, – отметил министр. – Мы возобновим их вскоре после консультаций в соответствующих столицах".

По его словам, технические консультации состоятся на следующей неделе в Вене. Оман выступил посредником во время последнего раунда переговоров, который прошел в дипломатической резиденции этой страны в Женеве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил советникам, что рассматривает возможность более масштабной атаки на Иран, если дипломатия или начальный ограниченный удар не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы. Об этом сообщили источники, знакомые с внутренними обсуждениями в администрации, на фоне запланированных переговоров в Женеве на этой неделе.

