"Любая уступка агрессору провоцирует рост аппетитов": у Зеленского ответили на скандальное заявление Трампа по Украине

Украина не собирается соглашаться ни на какие территориальные уступки. Это не закончит войну, а только заморозит ее.

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Соответствующий ответ экс-президенту США Дональду Трампу дал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он обнародовал позицию на личном Twitter-аккаунте 30 июня. Напомним, что бывший американский глава ранее заявил: мол, Киев должен "отдать" часть территории своего государства Москве, чтобы война прекратилась.

Представитель ОП раскритиковал предложение Трампа и дал категорический ответ. "Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующим этапам войны", – подчеркнул Подоляк.

Как отметил он, если сделать агрессору уступку, это только спровоцирует его расширить преступления, увеличит захватнические аппетиты и желание "демонстративно обнулять международное право".

"Однако ни одна зрелая и суверенная страна (особенно глобального уровня и глобальной субъектности) никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", – написал сотрудник Офиса президента.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее вероятный кандидат на выборах президента США от республиканцев Дональд Трамп хвастался "крепкими отношениями" с главой Кремля Владимиром Путиным. Мол, его разговор с российским диктатором отложил вторжение РФ в Украину на несколько лет.

– Также Трамп заявлял, что якобы может добиться мира в Украине "за сутки" – отдав агрессору оккупированные территории.

– Президент Украины Владимир Зеленский недавно пригласил Трампа (а заодно и губернатора Флориды Рона Десантиса) в нашу страну, чтобы они увидели ситуацию своими глазами.

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