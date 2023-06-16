'Готовы ли они отправить на войну своих детей?' Зеленский пригласил в Киев Трампа и Десантиса, которые против помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поставил на место экс-президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые сомневаются нужно ли Вашингтону продолжать военную помощь нашей стране для борьбы с полномасштабным вторжением России. Он пригласил американцев в Украину и подчеркнул, что победа РФ сейчас будет означать, что в будущем страна-агрессор может начать еще одну войну, например, со страной НАТО.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в интервью американскому изданию NBC. Если Украина проиграет войну, то РФ не остановится и пойдет дальше – на Польшу, Латвию и Литву, уверен Зеленский.

По его словам, тогда Штатам придется сделать важный выбор – идти воевать или допустить развал НАТО. В этом контексте Зеленский задался вопросом, будут ли ли Трамп и Десантис готовы идти на войну или отправлять туда своих детей.

"Готов ли сенатор или кандидат (в президенты США. – Ред.), которые считают, что это (военная помощь Украине. – Ред.) слишком дорого для США, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?" – заявил Зеленский.

Также он отметил, что медленные поставки Украине вооружения от западных партнеров дают российским оккупантам на фронте время для того, чтобы оборонятся. А из-за отсутствия современных истребителей, которые Украина уже давно просит у США, наша страна теряет время, преимущество и людей.

Наша армия должна иметь преимущество над россиянами в воздухе, а сейчас это преимущество имеет враг.

Президент усомнился в утверждении Трампа о том, что он якобы мог закончить войну в Украине за 24 часа. Зеленский напомнил, что Трамп уже был президентом Штатов, когда Россия развязала войну на украинском Донбассе и захватила Крым.

"Почему тогда он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", – сказал Зеленский.

Отметим, 45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Мол, диктатор Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину.

Трамп неоднократно критиковал выделение помощи Украине. Он считает, что США предоставляют слишком много вооружения украинской армии.

В то же время Рон Десантис еще в марте 2023 года охарактеризовал начатую Россией войну в Украине как "территориальный спор" и выразил критику в адрес Байдена, который, по мнению Десантиса, чрезмерно помогает Украине. Политик говорил, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" Штатов.

Эти заявления вызвали большое количество критики в политических кругах. Поэтому, всего за несколько недель, Десантис признал, что его выражения были неправильным выбором слов и заявил, что если бы мог, выразился бы более однозначно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конгресс США внесли законопроект о конфискации и передаче Украине как репараций активов России. Речь идет о конфискации активов у Центрального банка РФ, и других суверенных активов этой страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!