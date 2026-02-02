Львиная доля пойдет на оплату труда: в ЦИК сказали, сколько будут стоить выборы в Украине

Выборы в Украине обойдутся государственному бюджету минимум в 10 миллиардов гривен по ценам 2024 года. Основную часть этих средств планируют потратить на оплату труда людей, привлеченных к организации и проведению голосования.

Видео дня

Об ориентировочной стоимости избирательного процесса рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик во время эфира Ранок.LIVE. Он очертил базовые расчеты и объяснил, из чего состоит общая сумма, отметив, что речь идет о минимальных оценках.

Сергей Дубовик уточнил, что проведение президентских выборов будет стоить от 4,5 до 6,5 миллиарда гривен, а парламентских – около 4,5 миллиарда гривен. По его словам, около 70 процентов этих расходов составляет оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий. Он подчеркнул, что именно человеческий ресурс является наиболее затратной частью избирательного процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Дополнительные статьи

В Центральной избирательной комиссии предупредили, что финальная сумма может быть значительно больше озвученных 10 миллиардов гривен. Эти средства не включают расходы местных властей, Министерства обороны и Министерства иностранных дел, которые должны обеспечивать обустройство избирательных участков и организационные мероприятия из своих бюджетов.

Также в ЦИК подчеркнули, что все расчеты являются ориентировочными и сделаны по ценам 2024 года, поэтому в будущем цифры могут измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, организация и проведение выборов в Украине станет серьезным вызовом, ведь полномасштабная война, развязанная Россией, разрушила инфраструктуру, а миллионы людей стали беженцами или присоединились к войску. Голосование по почте или онлайн может добавить еще больше проблем, считает Олег Диденко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.