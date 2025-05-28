Дефицит картофеля заставил Лукашенко посмотреть на Запад: Беларусь неожиданно разрешила импорт из "недружественного" ЕС

Беларусь сняла запрет на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС после того, как собственные полки опустели, а российские цены стали слишком соблазнительными для экспорта. Оказалось, что даже "недружественные страны" становятся внезапно дружественными, когда картофель заканчивается.

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Об этом сообщают росСМИ. 28 мая 2025 года правительство Республики Беларусь официально сняло запрет на импорт ключевых овощей и фруктов из стран Европейского Союза, включая картофель, белокочанную капусту, лук и яблоки.

Как сообщили в пресс-службе беларуского правительства, снятие запрета – это "симметричный ответ" на новые европейские ограничения, однако реальные причины выглядят более комплексно. В последние месяцы страна столкнулась с острым дефицитом картофеля, который признал сам президент Лукашенко.

В начале мая глава государства публично признался, что картофель исчез с полок магазинов, а еще в феврале он требовал от правительства сдержать рост цен и сформировать продовольственные резервы – безрезультатно. Как следствие, приоритет беларуских производителей переместился на российский рынок, где цена на картофель почти вдвое выше, чем в самой Беларуси.

С 27 мая ввозить овощи из "недружественных стран" снова разрешено, в том числе из всех стран-членов Европейского Союза. В правительстве подчеркнули, что решение демонстрирует "открытость, миролюбие и добрососедство", подобно действующей политике безвизового въезда граждан ряда государств.

Важный акцент – не только на восстановлении внутренних поставок, но и на стабилизации социальной ситуации, ведь картофель считается базовым продуктом для населения, а его дефицит – политически чувствительным вопросом.

В 2024 году Беларусь стала крупнейшим экспортером картофеля в Россию, отправив более 170 тысяч тонн, что на 60,8% больше, чем в предыдущем году. Лукашенко прямо признал, что такой экспорт – это не только "помощь братьям-россиянам", но и прибыльный бизнес.

В то же время именно такая ориентация на экспорт в сочетании с государственным регулированием цен сделала внутренний рынок нерентабельным и вызвала дефицит продукта, который беларусы привыкли выращивать самостоятельно. В ответ на кризис Лукашенко призвал граждан активно сажать картофель на своих приусадебных участках, предупреждая о возможных последствиях весенних заморозков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

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