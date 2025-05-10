Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши едут в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас находится в пути в Киев. Судя по его сообщению в сети, вместе с Макроном в Украину едут новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.

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Сообщение в соцсети Х и соответствующую фотографию французский лидер сделал в ночь на субботу, 10 мая. Он не уточнил, с кем именно и когда будет в Украине.

Однако сообщение Макрона сделано на четырех языках - французском, английском, немецком и польском.

"В пути в Киев. Для Украины, для Европы", - говорится в сетевой публикации.

Очевидно, Макрон едет в Киев через так называемую "коалицию желающих". Ранее он подтвердил, что именно в субботу, 10 мая, состоится саммит этой коалиции, и французский лидер примет в нем участие. Правда, отмечалось, что встреча будет проходить в "гибридном формате".

Как сообщал OBOZ.UA, о новой встрече "коалиции желающих" Макрон заявил 9 мая, после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Причем Макрон намекал, что приедет в Украину лично.

"Мы инициировали эту встречу в начале года и примем участие в этом заседании. Относительно поездки в Украину – по вполне очевидным причинам о ней обычно не сообщают заранее. Но я всегда говорил, что в соответствующее время я туда приеду. И могу лишь еще раз это подтвердить", – в частности, заявил он.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский 9 мая заявил, что в Украине на этой неделе состоится встреча лидеров стран "коалиции решительных" (другое название "коалиции желающих"). Это государства, которые рассматривают вариант с отправкой военного контингента в Украину после окончания войны с Россией.

"В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами "коалиции решительных" – впереди серьезная работа", – отметил он.

По словам Зеленского, Украине нужна такая коалиция и она "должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность".

Как известно, по состоянию на сейчас только шесть стран из 30, входящих в так называемую "коалицию желающих", выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии.

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