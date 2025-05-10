Встреча 'коалиции решительных' состоится 10 мая: Макрон подтвердил свое участие и раскрыл детали

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в субботу, 10 мая, состоится саммит "коалиции желающих", и он примет в нем участие. Встреча будет проходить в гибридном формате.

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Некоторые лидеры присоединятся к встрече лично, а другие примет участие онлайн из-за проблем в сфере безопасности. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в пятницу, 9 мая, после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает The Guardian.

"Мы инициировали эту встречу в начале года и примем участие в этом заседании. Относительно поездки в Украину – по вполне очевидным причинам о ней обычно не сообщают заранее. Но я всегда говорил, что в соответствующее время я туда приеду. И могу лишь еще раз это подтвердить", – заявил Макрон.

Президент Франции также ответил на вопрос о демонстрации силы Россией на параде победы в Москве и о продолжающейся агрессии против Украине.

"Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира", – сказал он.

По словам Макрона, реальность действий Путина показывает, что любая вера в то, что Россия заинтересована в мире, "неверна на данном этапе". Французский лидер добавил, что европейские партнеры вместе с США продолжат настаивать на прекращении огня.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 9 мая заявил, что в Украине на нынешней неделе пройдет встреча лидеров стран "коалиции решительных". Это государства, которые рассматривают вариант с отправкой военного контингента в Украину после окончания войны с Россией.

"В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции решительных — предстоит серьезная работа", – отметил он.

По словам президента, Украине нужна такая коалиция и она "должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, по информации AFP, лишь шесть стран из 30, входящих в так называемую коалицию желающих, выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии (очевидно, Латвия, Литва и Эстония).

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