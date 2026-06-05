Лидеры Великобритании, Франции и Германии встретятся с Зеленским для обсуждения мирных переговоров – медиа

Лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь привлечения России к переговорам о прекращении войны. Встреча, которая является основой новых усилий по мирному урегулированию, может состояться уже в ближайшие дни на фоне новых дипломатических усилий Европы и предложения Киева о прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи. По данным агентства, встреча предварительно запланирована на воскресенье в Великобритании, однако график Зеленского еще может измениться.

Европа пытается активизировать мирный процесс

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшее время встретится с Зеленским вместе с лидерами Великобритании и Германии.

По его словам, Париж, Лондон и Берлин традиционно поддерживают прямой диалог между Украиной и РФ и считают, что именно европейские страны могут сыграть важную роль в продвижении мирного процесса.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Именно европейцы могут помочь", – сказал он, выступая на саммите ЕС-Западные Балканы в Черногории.

Новый дипломатический импульс появился после того, как Зеленский предложил провести прямые переговоры с Путиным, опубликовав открытое письмо к главарю Кремля с призывом завершить войну. В европейских столицах считают, что нынешняя ситуация может создать дополнительные возможности для давления на Кремль, в частности из-за успешных украинских ударов беспилотниками по целям в глубине территории России.

ЕС стремится взять инициативу после паузы в переговорах США

Как отметило издание, активизация европейских усилий связана также с тем, что мирные инициативы при посредничестве США фактически оказались на паузе. Президент Дональд Трамп в последнее время сосредоточил внимание на войне вокруг Ирана и переговорах по восстановлению судоходства через Ормузский пролив.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил агентству, что Европа должна взять на себя более активную роль в попытках завершить войну, поскольку Вашингтон сейчас занят другими международными кризисами.

В то же время среди стран Евросоюза нет полного единства относительно новой дипломатической инициативы. По данным агентства, во время встречи послов ЕС представители балтийских государств призвали действовать осторожно, а часть стран высказалась за дополнительные консультации перед запуском новых переговорных форматов.

Отдельные дискуссии также ведутся вокруг идеи назначения специального представителя ЕС для переговоров с Россией. В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас предостерегла, что такой шаг может сыграть на пользу Кремлю.

Сам Путин уже скептически отнесся к новым дипломатическим инициативам и фактически отверг предложения о начале переговоров в предложенном формате.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 4 июня, Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал Путина прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Кремлевский главарь Путин отреагировал на письмо Зеленского. Он назвал обращение украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы.

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