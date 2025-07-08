'Украина больше никогда не будет разоружаться': в МИД объявили о структурной реформе министерства

Министерство иностранных дел Украины объявило о масштабном обновлении своей структуры, что соответствует условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Соответствующий приказ подписал министр иностранных дел Андрей Сибига. Изменения предусматривают создание новых департаментов и управлений, пересмотр региональных направлений, а также новую систему распределения функций руководства.

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Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Отмечается, что приказ был подписан 7 июля, после чего новая структура была одобрена на заседании Коллегии МИД – первом за долгое время.

"Это структура современного, сильного и прогрессивного внешнеполитического ведомства европейского государства. Но это также структура МИД страны в войне. Страны, которая борется за свою жизнь, свободу, суверенитет и территориальную целостность", – сказал Андрей Сибига.

По его словам, отныне в ведомстве не будет Департамента разоружений, зато появится Департамент международной безопасности и обороны Украины. Ликвидация департамента разоружения, который существовал в МИД со времен независимости, станет одним из ключевых шагов в реформировании министерства.

"Навсегда в прошлом останутся времена, когда в МИД был департамент, в названии которого было слово "разоружение". Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться", – отметил Сибига.

Кроме того, среди ключевых новаций:

- Созданы новые региональные департаменты: два европейских, а также для Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

- Выделено отдельное управление США и Канады, которое больше не будет частью департамента Латинской Америки.

- Внедряется четкое функциональное распределение полномочий среди заместителей министра – появятся первый заместитель, заместитель по вопросам европейской политики, международной безопасности, глобальных вопросов и цифровизации.

- Образовано управление недружественных стран, которое будет отвечать за политику противодействия угрозам со стороны России, Беларуси, КНДР и др.

- Центральная Азия получит отдельное управление, а также создано управление санкционной политики, призванное консолидировать усилия по созданию и контролю санкционных режимов.

- Управление НАТО отныне будет отделено от евроинтеграционного направления, что подчеркивает приоритетность курса на вступление в Альянс.

- Для поддержки украинцев за рубежом создан Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.

- Будет работать Департамент международного права, который будет заниматься привлечением России к ответственности за агрессию.

- Появятся подразделения кибердипломатии, инноваций и ИИ, а также отдельное управление по персоналу, ориентированное на новые кадры и мотивацию.

- Отменена советская система цифровых территориальных кодов (1ТД, 2ТД и т.д.). Теперь департаменты будут иметь названия по европейской модели – в соответствии с географическим регионом.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал масштабную реформу ведомства в июне. Президент Владимир Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

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