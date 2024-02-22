Кулеба после переговоров в Польше: в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто наш общий враг

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Польше переговоры с руководителем Кабинета Премьер-министра Польши Павлом Грасем и председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. По их результатам дипломат заявил, что у Киева и Варшавы есть четкое понимание, кто наш общий враг.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, ранее известной как Twitter. "Провел в Варшаве искренний и более часовой разговор с руководителем Кабинета Премьер-министра Польши Павлом Грасем и Председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба правительства настроены на решение проблемных вопросов.

Также стороны обсудили дальнейшие совместные усилия по наращиванию военных поставок.

"Благоблагодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину. […] В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", – подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что Польша внесет участки автомобильных и железнодорожных дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, в список объектов критической инфраструктуры. Таким образом, страна намерена обеспечить 100% гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в Украину без каких-либо задержек.

Украина и Польша проведут переговоры по блокаде польскими фермерами границы. Встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Участие в ней примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" - ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украина товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

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