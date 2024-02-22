Польша отказалась от переговоров с Украиной на границе, которую блокируют сами поляки: будет встреча в Варшаве

Украина и Польша проведут переговоры из-за блокады польскими же фермерами границы. Встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Участие в ней примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet. Отмечается: на границе, которую блокируют поляки, проводить переговоры власти этой страны отказалась, поскольку считают, что они носили бы символический характер.

"Лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – ведь нам не надо символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", – сказал Туск.

При этом он подчеркнул: встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Отметив: для решения вопроса "нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства", что, по его словам, требует тяжелой работы.

Поляки настаивают на решении вопроса на своих условиях

При этом польский премьер подчеркнул: для поиска решения сложившейся ситуации нужны технические переговоры на уровне ЕС. И для этого он собирается провести встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – чтобы обсудить изменения в условиях торговли с Украиной.

Впрочем, Туск отметил: Польша видит решение вопроса в удовлетворении ее интересов. Чего, по его словам, будет добиваться как от Украины, так и от ЕС.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах. ... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию. ... Мы предупредили об угрозе, связанной с либерализацией торговли с Украиной. Польша обязана защищать собственный рынок", – резюмировал он.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Поляки рискуют остаться без работы

В то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что полное закрытие границы может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать:

остановка польского экспорта товаров в Украину;

потеря многих рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе, назвав их позором. При этом она вспомнила о событиях Варшавского восстания, отметив: ранее считала, что только россияне, которые тогда отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, "могут спокойно смотреть, как истекает кровью другая нация".

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