Кто может заменить Маляр в Минобороны: СМИ озвучили варианты

Заместителя министра обороны по вопросам информационной политики Анну Маляр, которая была отправлена в отставку, может заменить спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Также в качестве кандидата на этот пост рассматривается спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук.

Об этом сообщают в РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве. При этом собеседники издания добавили, что обсуждения по замене Маляр продолжаются, единого решения на этот счет пока не принято.

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Напомним, 18 сентября правительство уволило всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства, в том числе, и Маляр. Это последовало сразу за сменой главы оборонного ведомства Резникова на Умерова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе Кабмин назначил трех заместителей министра обороны Рустема Умерова. Новоназначенные чиновники будут помогать руководителю оборонного ведомства в цифровизации министерства, вопросах финансов и социальном развитии.

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