Маляр в списке: Кабмин уволил всех заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 18 сентября, уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. В частности, в этом списке и Анна Маляр.

Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов. В частности, Правительство приняло распоряжение об увольнении:

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины

Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины

Маляр Анны Васильевны с должности заместителя Министра обороны Украины

Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины

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Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции

Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Следует отметить, что в последнее время Маляр подвергалась критике. К примеру, 14 сентября она заявила, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины освободили от российских окупантов населенный пункт Андреевка. Однако бойцы третьей штурмовой бригады опровергли это заявление.

"Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", – отмечалось в сообщении третьей прессы.

А представитель Генштаба ВСУ посоветовал слушать именно их, а не заявления заместителя министра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Маляр объяснила, почему наша страна не вводила военную цензуру после начала полномасштабного вторжения РФ. По ее словам, власти сделали ставку на то, что нашему обществу хватит объяснений, что можно делать в такой ситуации, а что нет.

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