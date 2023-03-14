Российская пропаганда активизирует свою агентуру в американском политикуме – ренегатов Демократической партии.

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Думаю, все прекрасно знают о "российском пуле" в Республиканской партии, большинство из которых "трамписты". Что же, агенты кремля есть и среди демократов.

В настоящее время кремль запускает в США масштабную антиукраинскую кампанию, призванную подорвать доверие и дискредитировать Украину в глазах простых американцев. Такие действия должны сформировать электоральные взгляды в США, ориентированные на антиукраинскую риторику.

То есть, тот из политиков, кто поддерживает Украину, должен иметь меньше шансов на голоса избирателей, что в предвыборный период для многих политиков является критическим значением. Таким образом, через ретрансляцию украинофобии в США, используя обе партии, они планируют подорвать поддержку Украины.

Основным ретранслятором украинофобии должна будет стать Тулси Габбард. И хотя она сейчас не является демократкой, а перебежчицей в стан противников, да ещё и лагерь "трампистов", на неё возложат обязанности по формированию антиукраинского пула в Демпартии, через имеющиеся контакты.

Эта дама уже неоднократна себя зашкваривала своими высказываниями, но при этом оставалась не только при власти, но и совершенно не несла юридическую ответственность за ретранслируемую ересь, в которой так и просматривались нарративы кремля и рыжие уши.

Так, Тулси Габбард в 2012 году была сторонницей снятия экономических санкций с Ирана.

В 2013 она выступила против поддержки США повстанцев в Сирии, боровшихся к диктатурой Башара Асада. После этого она регулярно принимала участие в блокировании проектов помощи повстанцев.

В частности, в 2016 году Тулси Габбард всячески препятствовала созданию в Сирии бесполётной зоны, в чём критически не была заинтересована россия, авиация которой уже тогда массово бомбила больницы, школы, жилые кварталы в районах, не контролируемых войсками Башара Асада.

В 2022 Тулси Габбард, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, заявила, что это Запад спровоцировал путина на войну, в частности (внимание) размещением в Украине биолабораторий, которые разрабатывали биологическое оружие!!!

Да, даже в Демократической партии США оказался свой Медведчук.

В ближайшее время Тулси Габбард будет принимать активное участие в дискредитации Украины, через критику политики Джо Байдена, а так же распространение нарративов российской пропаганды через американские СМИ. Так же ожидается активизация и других демократических шестёрок кремля в США.

Именно Тулси Габбард должны будет заниматься коммуникацией украинофобского пула в рядах Демократической партии, по сути не будучи частью этой политической силы. Причём, судя по всему, не будучи уже очень давно.

Хотя, не скрою, очень интересно, когда именно её вербанули?