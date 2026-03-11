Кремль дал "сигнал" по поводу изменений в переговорах по Украине: что стоит за заявлениями

В Кремле решили изменить свою переговорную позицию и теперь заявляют, что не отталкиваются от договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Россияне заявили, что предыдущие договоренности уже не соответствуют изменившейся ситуации.

До этого Москва настаивала на том, что мирное урегулирование возможно только на основе стамбульских договоренностей, достигнутых в первые месяцы войны. О новых требованиях Кремля в комментарии российским пропагандистам рассказал пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

Москва ужесточает переговорную позицию

Ранее представителе страны-агрессора России неоднократно угрожали, что по мере изменения ситуации на фронте позиция Кремля в переговорах может ужесточиться. Теперь путинский спикер Песков утверждает, что договоренности между Россией и Украиной, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют ситуации. Фактически Москва заявила об изменении своей переговорной позиции.

Также Песков рассказал пропагандистам, что в урегулировании российско-украинской войны предстоит решить не только вопрос территорий. По его словам, между Киевом и Москвой остается ряд принципиальных разногласий.

Что предшествовало

В октябре 2024 года диктатор Владимир Путин говорил, что на стамбульских соглашениях стояла подпись главы украинской делегации, и это значит, что "можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку совершенно некорректно".

"Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", – говорил главарь Кремля в 2024 году.

В феврале 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтверждал, что за основу переговорного процесса могут быть взяты стамбульские договоренности.

Однако параллельно с этими заявлениями российские чиновники допускали возможность ухудшения переговорных условий для Украины. Страна-агрессор угрожала, что "рано или поздно Киеву придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций".

В чем суть стамбульских соглашений

Наиболее детальные данные о стамбульских соглашениях стали известны из утечек в западных медиа, которые опубликовали черновики от 15 апреля 2022 года.

Тогда россияне требовали, что Украина должна стать "постоянно нейтральным государством", официально отказаться от вступления в любые военные союзы, прежде всего НАТО. При этом Россия официально заявляла, что не возражает против членства Украины в Европейском Союзе.

Также в этих документах страна-агрессор настаивала на полном запрете на размещение иностранных войск, баз и проведение военных учений с участием других стран на территории Украины. Кроме того, Россия требовала радикально сократить армию Украины.

Москва при обсуждении документа также настаивала, что военная помощь Украине со стороны стран-гарантов должна быть предварительно согласована всеми этими странами, в числе которых была и сама Россия. Это означало, что Россия может вторгнуться снова, а затем наложить вето на любую помощь Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировали провести в Турции 10 или 11 марта. Однако американская сторона предложила перенести встречу, поэтому она может состояться уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

