Кремль дал "сигнал" по поводу изменений в переговорах по Украине: что стоит за заявлениями
В Кремле решили изменить свою переговорную позицию и теперь заявляют, что не отталкиваются от договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Россияне заявили, что предыдущие договоренности уже не соответствуют изменившейся ситуации.
До этого Москва настаивала на том, что мирное урегулирование возможно только на основе стамбульских договоренностей, достигнутых в первые месяцы войны. О новых требованиях Кремля в комментарии российским пропагандистам рассказал пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.
Москва ужесточает переговорную позицию
Ранее представителе страны-агрессора России неоднократно угрожали, что по мере изменения ситуации на фронте позиция Кремля в переговорах может ужесточиться. Теперь путинский спикер Песков утверждает, что договоренности между Россией и Украиной, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют ситуации. Фактически Москва заявила об изменении своей переговорной позиции.
Также Песков рассказал пропагандистам, что в урегулировании российско-украинской войны предстоит решить не только вопрос территорий. По его словам, между Киевом и Москвой остается ряд принципиальных разногласий.
Что предшествовало
В октябре 2024 года диктатор Владимир Путин говорил, что на стамбульских соглашениях стояла подпись главы украинской делегации, и это значит, что "можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку совершенно некорректно".
"Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", – говорил главарь Кремля в 2024 году.
В феврале 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтверждал, что за основу переговорного процесса могут быть взяты стамбульские договоренности.
Однако параллельно с этими заявлениями российские чиновники допускали возможность ухудшения переговорных условий для Украины. Страна-агрессор угрожала, что "рано или поздно Киеву придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций".
В чем суть стамбульских соглашений
Наиболее детальные данные о стамбульских соглашениях стали известны из утечек в западных медиа, которые опубликовали черновики от 15 апреля 2022 года.
Тогда россияне требовали, что Украина должна стать "постоянно нейтральным государством", официально отказаться от вступления в любые военные союзы, прежде всего НАТО. При этом Россия официально заявляла, что не возражает против членства Украины в Европейском Союзе.
Также в этих документах страна-агрессор настаивала на полном запрете на размещение иностранных войск, баз и проведение военных учений с участием других стран на территории Украины. Кроме того, Россия требовала радикально сократить армию Украины.
Москва при обсуждении документа также настаивала, что военная помощь Украине со стороны стран-гарантов должна быть предварительно согласована всеми этими странами, в числе которых была и сама Россия. Это означало, что Россия может вторгнуться снова, а затем наложить вето на любую помощь Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировали провести в Турции 10 или 11 марта. Однако американская сторона предложила перенести встречу, поэтому она может состояться уже на следующей неделе.
Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!