Инициатива американской стороны: Зеленский сказал, когда и где состоится следующий раунд трехсторонних мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировали провести в Турции во вторник или среду. Однако американская сторона предложила перенести встречу, поэтому она может состояться уже на следующей неделе.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами. Зеленский рассказал, что обсудил вопрос переговоров во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перенос встречи

По словам Зеленского, украинская сторона была готова отправиться в Турцию для участия в переговорах. Он отметил, что диалог о завершении войны остается важным для участников процесса. Президент пояснил, что решение о переносе встречи предложили именно Соединенные Штаты.

"Что касается наших переговоров. Переговоры планировали провести во вторник-среду в Турции. Я только что имел разговор с президентом Эрдоганом. Для всех них также на Ближнем Востоке война – это вызов, но тем не менее все говорят о том, что диалог по окончанию войны в Украине важен, что это приоритет для всех нас", – сказал он.

Глава государства добавил, что украинская делегация была готова принять участие во встрече. Но американская сторона предложила другой график.

Детали переговоров

Зеленский уточнил, что перенос встречи инициировали представители США. По его словам, американская сторона предложила провести переговоры позже.

"Поэтому мы готовы были ехать в Турцию. Перенесла эту встречу именно американская сторона, отсрочила, сказала: Давайте на следующей неделе. Это информация, которая есть на сегодня", – сообщил президент.

Он также отметил, что во время разговора с президентом Турции обсуждали ситуацию с безопасностью в регионе. По словам Зеленского, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке, собеседники подчеркивали важность переговоров по завершению войны в Украине.

Заметим, что ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил результативность переговоров между Украиной и Россией с участием США, и выразил надежду на дальнейший прогресс. После встреч в Швейцарии Киев и Москва провели два обмена пленными, и по словам дипломата, ведутся консультации относительно второй встречи.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого глава государства говорил, что дальнейшие трехсторонние мирные переговоры будут зависеть от ситуации с безопасностью и политической ситуации. Украина готова к возобновлению переговорного процесса, как только условия станут благоприятными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!