Кремль дал "сигнал" о планах на страны Балтии: в ISW объяснили, к чему готовится Россия

Российские власти усилили обвинения в адрес стран Балтии и НАТО, заявляя о "милитаризации" региона и подготовке к блокаде Калининграда. Такие заявления – часть долгосрочной информационной кампании от Кремля, направленной на оправдание потенциальной агрессии.

Особое внимание Москва уделяет Литве, которую называет источником "напряженности" у своих границ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский Совет безопасности 23 апреля обвинил литовские власти в создании "очага напряженности" вблизи Калининградской области. Якобы Вильнюс наращивает военное присутствие, прикрываясь угрозой со стороны России.

Параллельно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в рамках Объединенных экспедиционных сил включают сценарии морской блокады и захвата Калининграда. Он также обвинил Альянс в сознательном "обострении конфронтации".

Подобные заявления со стороны РФ являются элементом когнитивной войны. Их цель – сформировать во внутренней и международной аудитории представление о НАТО как об агрессоре. В таком контексте внимание от действий России в Украине рассеивается. И появляется почва для возможных будущих военных сценариев.

Напоминаем, что кремлевская машина дезинформации на грани исчерпания запаса оригинальных идей. В цифровом пространстве стартовала агрессивная кампания по продвижению нарратива о так называемой "Клайпедской народной республике" (КНР).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАТО готово ответить масштабными авиаударами по территории России в случае вторжения в Эстонию, Латвию или Литву. Страны Балтии больше не рассматривают сценарий "ожидания помощи", а готовятся к немедленному отпору.

