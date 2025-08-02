'Конструктивный диалог': Сикорский отметил прогресс в поиске и эксгумациях жертв Волынской трагедии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил прогресс в процессе поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии на украинской и польской территориях. Речь идет о выдаче очередных разрешений на проведение таких работ в Украине и Польше.

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Это свидетельствует о конструктивном диалоге в исторической плоскости между нашими странами. Об этом Сикорский сказал на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Хобелине на севере Польши, сообщает "Укринформ".

"Польско-украинское сотрудничество в Пужниках продемонстрировало, что по этому вопросу можно поддерживать конструктивный диалог. Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ", – отметил он.

В частности, сейчас ожидается начало работ украинской стороны в селе Юречкова неподалеку от Перемышля. В пятницу, 1 августа, состоялась встреча украинской и польской групп по историческим вопросам, и она имела положительные результаты, сказал министр.

Он также сообщил, что польская сторона ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова. Они были похороненных на территории бывшего села Збоиська (ныне – в пределах Львова).

"Я понимаю, что работы могут начаться уже в понедельник", – добавил Сикорский.

Глава МИД Польши выразил надежду на возобновление диалога историков и установление фактов общей истории.

Эксгумация в Пужниках

Эксгумационные работы в Пужниках на Тернопольщине начались 24 апреля и были завершены 7 мая. Речь идет о работах по эксгумации поляков, погибших в феврале 1945 года, когда село было полностью сожжено. Процедура осложнялась тем, что место полностью заросло лесом.

Украинско-польская экспедиция обнаружила останки 42 человек. Их ДНК-исследование, к которому пригласили присоединиться украинских ученых, будут проводить на территории Польши. В стране заранее взяли образцы ДНК людей, чьи родственники когда-то там проживали.

Также было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков.

В Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии в украинском селе Пужники, во время которой были обнаружены останки 42 человек, имеет "чрезвычайное историческое значение". К тому же проведение эксгумаций на Тернопольщине стало прорывом в отношениях Польши и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля в польском Хелме состоялось мероприятие по чествованию памяти жертв Волынской трагедии. На него пригласили посла Украины в Республике Польша Василия Боднара, из-за выступления которого разгорелся скандал. В сети утверждали, что его речь якобы длилась всего несколько секунд, однако это не соответствует действительности.

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