Конфискация и передача российских денег Украине: когда Штаты 'дожмут' ЕС и другие страны

Палата представителей приняла законопроект "Мир через силу в 21-м веке", включающий санкции против Ирана, Китая и, главное, для Украины – арест замороженных российских активов и передачу их на нужды нашей страны. В целом стоимость российских активов за границей оценивается в 300 млрд долларов. Большинство средств Центробанка РФ находятся во Франции, Германии и Бельгии.

С первого дня полномасштабной войны Украина требовала конфискации этих денег, однако в западных странах повторяли, что юридических механизмов для такого решения не существует. К концу прошлого года на Западе заявляли, что дорожная карта этого процесса будет готова к второй годовщине российского вторжения, но так ничего и не произошло. Мол, если просто забрать средства, может случиться так, что мировой бизнес, держащий деньги в США, ЕС или Британии, задумается, что произойдет, если "без всяких правовых оснований" можно забрать средства даже у России. Ведь западная банковская система практически живет за счет стабильности, предсказуемости и четких правил.

О том, как США начали процесс конфискации российских денег на нужды Украины – в материале OBOZ.UA.

Политическое решение принято

Представители Запада все еще стремятся следовать определенным правилам, заявляя, что действующее законодательство не разрешает конфисковать суверенные активы той или иной страны. То есть до последнего времени играют с бандитами в некую интеллигентную игру, когда все должно быть исключительно по нормам международного права. Притом что бандиты в лице РФ растоптали все правовые нормы.

И все же идею использования денег РФ для финансирования нужд Украины поддержали в США. Взять российские деньги будет проще, чем объяснять своим избирателям, почему их миллиарды уходят на войну в Украине.

ЕС пока более осторожно ведет себя в этом вопросе и наблюдает, как все удастся Штатам. Но если США доведут заявленное до логического конца, то другим странам некуда будет деваться. Теперь важно, чтобы различные юридические аспекты удалось разрешить как можно скорее. Ведь теряется драгоценное время для Украины.

Что означает решение США

Основная замороженная сумма – это около 200 млрд долл. Центробанка РФ и еще 100 млрд долл. – российских олигархов. С олигархическими деньгами разобраться будет проще. Уже есть успешные примеры передачи таких средств Украине. Пока это небольшие суммы, около 7 миллионов долларов. Главное, что создан прецедент.

Самая сложная ситуация с денежными средствами, которые в мире считаются неприкосновенными, – это государственные финансы, то есть средства Центробанка РФ. Предложения, что с ними делать, варьировались от радикальных (конфисковать и передать Украине) до творческих (заставить реинвестировать в украинские военные облигации). До недавнего времени ни одно из них не находило широкого отклика у западных правительств. Ведь для того, чтобы их конфисковать и передать Украине, нужны законодательные изменения. Именно это США активно и делают.

Законопроект о замораживании российских активов, который приняла Палата представителей, обеспечит правовую основу для передачи российских государственных средств Украине. Эти деньги пойдут на восстановление экономики и компенсацию военного ущерба. В законопроекте говорится, что "изменение назначения" российских суверенных активов полностью соответствует американскому и международному праву.

Под юрисдикцией США находятся всего от 4 до 5 млрд долларов. Именно такой объем средств пока планируется конфисковать. Закон не будет носить автоматический характер. Он предоставит исполнительной власти право принять окончательное решение. В случае строгого соблюдения буквы закона конфискованные активы будут переведены в Компенсационный фонд и Фонд поддержки Украины, который будет администрировать Госдеп. В случае прихода к власти Трампа в законе заложена оговорка: активы не могут быть разморожены, пока Россия не выведет войска, в том числе из Крыма.

Сроки, когда Украина получит средства, в законопроекте отсутствуют. Этот шаг только дает разрешение президенту США совершать определенные действия. Так или иначе, но в целом это очень хорошее начало, особенно когда ЕС все еще продолжает настаивать на предложении использования только проценты от замороженных на его территории активов, не касаясь основной суммы активов РФ.

Изменить настороженность ЕС

Европейские чиновники отказались конфисковать российские активы, опасаясь, что это может привести к нарушению международного права, потере у инвесторов доверия к евро и ответным мерам со стороны Москвы.

Многие в Европе по-прежнему с подозрением относятся к стремлению Америки. Местные чиновники недовольны тем, что США настаивают на рискованных, по их мнению, действиях (в частности, на полной конфискации замороженных российских активов и их передаче Украине), поскольку подавляющее большинство заблокированных активов РФ находятся именно в Европе. В связи с этим возможные российские ответные меры будут прежде всего направлены на ЕС. То есть европейцев пока несколько беспокоит возможность судебных исков со стороны РФ. 17 апреля президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что подобные предложения сталкиваются с "очень серьезными юридическими препятствиями".

Опасения проявляют и из-за того, что конфискация российских активов заставит другие, "незападные" страны вывести свои резервы с Запада, если и к ним однажды будут применены такие же санкции, что, конечно, отрицательно скажется на инвестиционном климате и экономике Евросоюза.

Поэтому, заявляя о поддержке Украины в использовании российских замороженных миллиардов, ЕС действует достаточно осторожно. Но ввиду решительных настроений Штатов и Британии, Евросоюзу все сложнее оставаться в стороне. Решения США могут запустить аналогичные шаги и в других странах.

На ежегодных весенних совещаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка уже пытались подтолкнуть Европу использовать часть замороженных активов России – пока без результата. Окончательное решение ожидается на встрече лидеров G7 в июне в Италии.

К слову, прецедент есть: после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году 50 миллиардов долларов иракских средств были конфискованы и переданы через ООН для компенсации жертвам.

Решение США повлияет на другие страны

"Американцы более активны в направлении конфискации российских активов, потому что у них наименьшая сумма замороженных средств Центробанка РФ. Многие проблемы в этом направлении – в Европе, где хранятся основные накопления агрессора. Деньги олигархов – отдельная история, их, кстати, конфисковать проще всего. Первые такие кейсы американцы уже реализовали. Было конфисковано через Генпрокуратуру США 7 миллионов долларов и передано Украине. Хотя и небольшие суммы, но создан прецедент. До последнего времени и в США обходили вопрос конфискации суверенных активов РФ, но, наконец, очередь дошла и до них" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"В Европе заморожено гораздо больше средств, около 200 миллиардов Центробанка РФ и еще почти 100 миллиардов – российских олигархов. Поэтому ЕС подходит более осторожно: ответ России, безусловно, будет. Как ни прискорбно, но еще много европейских компаний на свой страх и риск остались в РФ. Поэтому их активы могут быть конфискованы в ответ на конфискацию российских миллиардов.

Поэтому Европа более активно готовит механизм, по которому проценты от этих замороженных средств будут передаваться тем или иным способом Украине, что, по мнению европейских чиновников, является более взвешенной и безопасной позицией. Так что, я думаю, Европа пойдет таким путем. Относительно основной суммы у меня нет уверенности, что это произойдет в ближайшей перспективе. Как я уже говорил, именно из-за экономических интересов ЕС.

Конечно, американский прецедент сдвинет с места европейскую бюрократию, и они, по крайней мере, начнут это рассматривать более предметно. Но еще больше принятие закона в США повлияет на ускорение решений в отдельных странах, таким как Британия, Канада, Австралия, Япония. Им проще реализовать эти шаги по конфискации и передаче российских активов. А Европа, как сложная бюрократическая машина с самой большой суммой, придет к этому последней", – отметил Олег Гетьман.