В очередной раз присвоили Киевскую Русь: оккупанты в Херсонской области навязывают студентам имперские мифы

На временно оккупированной части Херсонской области студентам преподают курс "История России", в котором украинский исторический контекст заменяют российской версией прошлого. Речь идет о студентах второго курса так называемого "Херсонского государственного педагогического университета" в Скадовске и "Херсонского технического университета" в Геническе.

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Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, которая получила учебно-методические материалы этого курса. В частности, в распоряжении разведки оказались презентации о феодальной раздробленности Руси XI–XIII веков и событиях начала XX века.

Киевскую Русь строят по схеме "Киев – Владимир – Москва"

Владимиро-Суздальское княжество в презентациях называют "классическим образцом русского княжества", а его развитие — основой для формирования будущего централизованного российского государства. Великокняжеский титул, как утверждают авторы, якобы перешел из Киева на северо-восток еще в середине XII века.

Историю Киевской Руси в материалах завершают 1169 годом — разорением Киева войском Андрея Боголюбского. Далее её продолжение связывают с Владимиром, а впоследствии — с Москвой, создавая представление о прямой преемственности между Киевской Русью и российским государством.

В такой версии прошлого украинцы и белорусы отходят на второй план. Поляне, древляне и другие восточнославянские племена фактически называются "будущими русскими, украинцами и белорусами". На картах и схемах же доминируют понятия "русская земля" и "русичи", которые стирают границу между средневековой Русью и современной Россией.

Изменяется и образ князя Владимира. После крещения Руси его характеризуют как "мягкого и человеколюбивого правителя", который якобы не применял смертную казнь. В то же время насильственное распространение христианства фактически остается без внимания. О крещении Новгорода говорится лишь вскользь — отмечается, что его "крестили огнем".

Поглощение земель Москвой подают как закономерный процесс

Отдельно в презентациях прослеживается акцент на неизбежном усилении Москвы. Из пятнадцати древнерусских земель подробно рассматриваются лишь три. Войны, завоевания и силовое подчинение других территорий отходят на второй план, а расширение владений Москвы представляется как естественный этап исторического развития.

По данным разведки, в том же ключе переосмысливается история Российской империи. Авторы презентаций используют труды российского историка Бориса Миронова, чтобы создать картину якобы успешной империи, где масштабное обнищание населения фактически не принимается во внимание.

Революции и протесты объясняют ростом общественных запросов после реформ. Ответственность за кризис при этом возлагают на рабочих, которые якобы "не привыкли работать". Зато действия Николая II и правящей элиты не рассматриваются как одна из причин, приведших к революции.

Военные поражения в презентациях также показывают преимущественно через героизм солдат и отдельные удачные решения командиров. Брусиловский прорыв 1916 года, в частности, объясняют "налаженным снабжением", тогда как масштаб российских потерь остается вне поля основного внимания.

Участие Российской империи в Первой мировой войне сводят к борьбе за Константинополь и проливы. Имперские цели российского руководства при этом не рассматриваются.

В курс также включили российские пропагандистские плакаты времён Первой мировой войны — "Священная война", "Могучая Русь" и другие. Студентам не объясняют, как работала военная пропаганда, поэтому её образы фактически воспринимаются как часть обычного патриотического нарратива.

По информации СЗРУ, Россия перестраивает систему образования на временно оккупированных территориях по единой схеме: украинский исторический контекст заменяют российским, оккупацию называют "возвращением", а прошлое регионов включают в историю России. Такой подход уже закрепляется в образовательной политике оккупационной администрации Херсонской области на 2026–2030 годы.

В СЗРУ считают, что таким образом молодому поколению, выросшему в независимой Украине, пытаются навязать иную историческую память. Для этого Россия убирает неудобные факты, изменяет термины, подменяет причины событий и представляет завоевания как естественный исторический процесс.

Также в разведке отмечают, что российские пропагандисты используют мифологизацию, сакрализацию, алгоритмическое масштабирование и легитимизацию, чтобы уничтожить критическое мышление украинской молодежи на временно оккупированных территориях. Главной целью этой системы СЗРУ называет пополнение армии лояльными и послушными гражданами РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России переписали учебник истории для учащихся 10–11 классов, который с 1 сентября 2023 года стал единственным для использования в образовательном процессе. Значительную часть нового издания посвятили событиям последних 50 лет, в частности Украине, аннексии Крыма и полномасштабной войне, которую российские власти называют "специальной военной операцией".

Одним из авторов учебника стал помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Украину в нем называют "ультранационалистическим государством", а российское вторжение представляют как якобы защиту Донбасса и безопасности РФ. В то же время авторы утверждают, что западные страны якобы способствовали распространению "русофобии" в бывших республиках СССР.

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