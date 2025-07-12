Зеленский провел совещание с Умеровым: какие важные решения обнародуют в ближайшее время. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. По словам главы государства, были приняты важные решения по производству дронов и реорганизации в оборонном секторе.

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Об этом глава государства сообщил 12 июля в своем Telegram-канале. Одним из ключевых вопросов встречи стала дроновая программа.

Зеленский поручил Минобороны контрактовать все доступные объемы приоритетных типов беспилотников. Также Украина отдельно работает с европейскими партнерами для привлечения дополнительного финансирования.

"В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готовит также "нестандартные шаги" для расширения географии оборонной поддержки.

Вторая часть совещания касалась изменений в государственных институтах и внешнего сотрудничества. Зеленский отметил важность улучшения отношений с США, и для этого планируются конкретные решения в оборонном управлении.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждой из таких сделок, а "кадровые выводы" будут персональные.

Во время пресс-конференции в Риме 10 июля глава государства подтвердил, что готовится смена украинского посла в Соединенных Штатах. Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова, однако Зеленский сообщил, что рассматривает другую кандидатуру – речь идет о министре обороны Рустеме Умерове.

В июне 2025 года президент также прокомментировал предположение о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Зеленский заявил, что никакого разговора на эту тему с премьером не было и подчеркнул: "Если бы я решил 100% менять премьера, я в первую очередь бы сказал ему".

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