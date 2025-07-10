'Надо усиливать отношения': Зеленский намекнул на назначение Умерова послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в США будет сменен. Сейчас глава государства рассматривает кандидатуру нынешнего министра обороны Рустема Умерова, хотя это и повлечет серьезные кадровые изменения в правительстве.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал в четверг, 10 июля, во время общения с представителями украинских и иностранных медиа в Риме. Он, в частности, прокомментировал информацию о смене украинского посла в США.

Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова.

По словам Зеленского, смена посла состоится, в то же время он хочет, чтобы Маркарова продолжила работу в Украине.

Зеленский намекнул, что послом в Соединенных Штатах может стать Умеров, но это повлечет серьезные кадровые изменения в Кабинете министров.

"Если я решу, что представлять Украину в США будет министр обороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Киеву важно "усиливать отношения с США".

"Нужно, чтобы человек был в контексте оружейного усиления Украины. Поэтому одна из моих идей заключается в том, что это может быть министр обороны", – рассказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля руководитель МИД Украины Андрей Сибига подтвердил замену госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Он также анонсировал около 20 указов президента, которыми будут уволены и назначены новые послы. При этом он дал высокую оценку Маркаровой.

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