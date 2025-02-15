Когда Зеленский встретится с Путиным? Ермак назвал главное условие

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только тогда, когда Украина будет готова к таким переговорам. В официальном Киеве отмечают, что под готовностью подразумевают сильную переговорную позицию Украины и четкие гарантии безопасности.

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Пока этот момент еще не наступил. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Зеленский согласится на встречу с Путиным только тогда, когда Украина будет готова к таким переговорам.

"Когда у Украины будет сильная позиция, согласованная с партнерами, в первую очередь Соединенными Штатами и Европой. Когда Украина будет понимать какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", — подчеркнул глава ОПУ.

Зеленский также заявлял, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора, однако встречу с Путиным он считает возможным только после подготовки совместного плана действий с США.

"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, им это понравится или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим совместный план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", — подчеркнул глава государства.

Напомним, накануне в Мюнхене Зеленский указал на главный вызов и рассказал о предстоящем визите в Саудовскую Аравию. Вопреки анонсам президента США Дональда Трампа он не собирается встречаться в Саудовской Аравии с россиянами, равно как не было в планах главы государства и аналогичных встреч на Мюнхенской конференции безопасности.

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