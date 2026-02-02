'Мирный фарс будет продолжаться': дочь Келлога отреагировала на удар РФ по автобусу с шахтерами и указала на ошибку США

Россия совершила еще одно ужасное преступление против Украины, ударив по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине. Погибли и получили ранения много людей, возвращавшихся домой после рабочей смены, Вашингтон же продолжает переговоры с агрессором и рассказывает о будущем процветании.

Пока в Белом доме не признают прямой связи между увеличением жестоких ударов РФ и переговорами с Москвой – "мирный фарс будет продолжаться". В этом убеждена дочь генерала Кита Келлога, занимавшего должность спецпредставителя президента США по вопросам Украины, президент благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

Дочь Келлога раскритиковала администрацию президента США

Меган Моббс ретвитнула сообщение ДТЭК об ударе России по автобусу на Днепропетровщине, в котором шахтеры Павлограда ехали домой после смены. В сообщении также были фото с места, где видно поврежденное транспортное средство и тела убитых россиянами людей.

Моббс подчеркнула: Россия продолжает с особой жестокостью истреблять украинцев благодаря тому, что вместо наказания за преступления получила от США "поощрение" в виде переговоров о будущих экономических выгодах.

"Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, по которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, является абсурдной и фантастической. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами. Пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, мирный фарс будет продолжаться", – резко высказалась дочь Келлога.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 февраля, Россия атаковала предприятие под Павлоградом и автобус с шахтерами. В результате атаки погибли и получили ранения многие люди.

Как рассказал советник министра обороны Украины, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, оккупанты четко видели, что цель гражданская.

Пилот первого дрона-камикадзе увидел внизу шахтерский автобус и решил его атаковать. Водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор. После этого травмированные люди начали покидать транспортное средство, помогая друг другу – и тогда второй россиянин направил дрон прямо на них.

