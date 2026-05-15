Когда приобретет полноценные полномочия Спецтрибунал по России: генпрокурор назвал сроки

Старт работы Спецтрибунала по российской агрессии против Украины становится ближе. По его словам, в пятницу, 15 мая, 36 государств и Европейский Союз официально объявили желание присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании этого трибунала.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Такие заявления прозвучали во время ежегодной встречи министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе.

Спецтрибунал по военным преступлениям РФ

Как заявил генпрокурор, практическая работа началась еще в 2023 году, когда в Евроюсте в Гааге начал действовать Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), который, по его словам, является первым реальным шагом к созданию Трибунала.

"Там уже формируется доказательная база, ведется координация между прокурорами и подготовка материалов для будущего Офиса прокурора Трибунала", – говорит он.

Следующий шаг, по его словам – юридическое оформление .

"25 июня 2025 года и Генеральный секретарь Совета Европы подписали Соглашение об учреждении Трибунала. 15 июля 2025 года Верховная Рада его ратифицировала. Сейчас – широкая международная коалиция. Страны, которые заявили о присоединении, должны завершить национальные ратификационные процедуры. После этого Трибунал приобретет полномочную международную основу", – информирует Кравченко.

Кравченко также добавил, что Нидерланды будут принимать начальный этап его работы в Гааге. Следующими действиями станут формирование руководящего комитета, работа подготовительной команды, определение помещения, отбор судей, прокуроров и персонала а также утверждение процедур и обеспечение финансирования.

"Трибунал переходит из плоскости политического решения – в плоскость реального запуска. Он будет расследовать и судить тех, кто нес личную ответственность за принятие решения об агрессии против Украины. Должности, иммунитеты, границы – не помеха. Рассмотрение дел возможно заочно", – резюмирует генпрокурор.

Что предшествовало

25 июня в Страсбурге президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Со стороны Европы документ подписал генсек Совета Европы Ален Берсе, с которым украинский президент перед этим провел встречу.

Украинский президент заявил, что это соглашение и этот трибунал дают реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не имеют инструментов для этого.

15 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения. Специальный трибунал будет иметь полномочия выдвигать обвинения против высшего руководства РФ: президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Однако вынесение приговора и заочное осуждение возможны только после того, как они потеряют свои государственные должности.

Россия отреагировала на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. В Москве ожидаемо заявили, что не будут признавать юрисдикции этого Спецтрибунала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины заявляли, что специальный трибунал по преступлениям России против Украины может начать работу в 2027 году. Сейчас продолжаются организационные шаги, однако из-за масштабности задач процесс может занять несколько лет.

