Саудовские принцы готовятся нанести удар по российской нефти: хватит ли у Путина денег воевать дальше

Когда кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе, заявил, что в случае победы на выборах закончит войну в Украине кардинально снизив мировую цену на нефть, мол, "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов", эта новость не вызвала большого резонанса. Ведь он далеко не впервые делает громкие заявления, мало соотносящиеся с реалиями.

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Когда на днях Саудовская Аравия заявила, что планирует сбить цену на нефть и отвоевать потерянный рынок, мир это воспринял совсем иначе. В Эр-Рияде устали ждать, пока цена вернется к неофициальной цели в 100 долларов за баррель, и больше не хотят терять долю рынка. Для Украины такой шаг саудитов означает, что в РФ в следующем году произойдет значительное снижение доходов в ситуации, когда заложенные в бюджет-2025 расходы на войну планируют увеличить почти на четверть.

Параллельно с этим Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником между Украиной и Россией и содействовать началу мирных переговоров.

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Терпение лопнуло

Похоже, что бюджет ключевой страны-участницы соглашения ОПЕК+ – Саудовской Аравии не выдерживает цен на нефть, которые остаются относительно низкими. Никакие сокращения добычи ситуацию не изменяют, так как освободившуюся нишу сразу же заняли производители, которые в сделке не участвуют – в первую очередь США, Канада, Бразилия и Гайана.

Чтобы сбалансировать бюджет, который едва выдерживает королевские мегапроекты, саудитам нужна нефть в 100 долларов за баррель, но сегодня этого достичь невозможно. В Эр-Рияде решили, что больше не будут уступать рынок и считают, что у королевства достаточно финансовых возможностей, включая валютные резервы, чтобы выдержать длительный период низких цен.

Уже с декабря этого года Королевство будет увеличивать среднесуточную добычу на 83 000 баррелей ежемесячно, в результате до декабря 2025 года она вырастет на 1 млн баррелей. Сейчас королевство добывает 8,9 млн баррелей в сутки.

Россия на пути больших потерь

В случае реализации планов Саудовской Аравии, положение стран с низко технологической добычей и под санкциями резко ухудшится. В этом ряду Венесуэла, Иран и что главное – Россия. Именно их доля на рынке и станет кормовой базой для более высокотехнологичных партнеров. Например, в структуре российского экспорта нефти и нефтепродуктов около 45–50% занимает Китай. Еще примерно 40% приходится на Индию и только около 5%, а то и меньш – доля Европы. В процессе переориентации на экспорт именно Россия стала главным поставщиком нефти в КНР, опередив СА. Эту ситуацию саудиты будут исправлять. То есть, для РФ это станет двойным ударом – падение цен и потеря рынков, которые почти невозможно заменить.

Отношения между Саудовской Аравией и Россией в рамках ОПЕК+ были тяжелыми, и страны почти разорвали соглашение о сокращении добычи нефти еще в марте 2020 года. Им удалось восстановить свои отношения и согласовать рекордное сокращение добычи нефти почти на 10%, чтобы поддержать цены на мировом рынке. Но россияне не были бы россиянами, и в то время как Королевство добровольно сократило добычу нефти, РФ пошла на некую хитрость – уменьшила из-за санкций свой экспорт, но не производство. Этот факт очень раздражает аравийцев. Визит российского диктатора Путина в Саудовскую Аравию в конце прошлого года немного снизил градус претензий, но не на столь длительное время, как того хотели бы в Кремле.

Переживать Москве есть из-за чего. Бюджет РФ на текущий год сформирован из расчета, что сорт российского Urals будет стоить 70 долларов за баррель. Приблизительно такую ​​же цену – 69,7 долларов, Минэкономразвития РФ заложило и в бюджет на 2025 год. При этом в министерстве нефти Саудовской Аравии уже отметили, что цены на нефть в 2025 году могут упасть до 50 долларов за баррель. При этом нефть может подешеветь еще больше. По мнению аналитиков рынка, цена и так снизится в 2025 году до 60 за баррель из-за "приличного избытка" на мировом рынке и падения спроса в Китае. И этот прогноз еще не учитывал планы Саудовской Аравии нарастить добычу. А вместе с ней поставлять больше нефти начнут и другие страны ОПЕК+.

Эти уровни уже можно считать критическими для бюджета России, чья нефть продается по еще более низкой цене. Например, когда цена Brent в первой половине сентября 2024 падала ниже 70 долларов, Urals в балтийских и черноморских портах продавали по 57–60 долларов за баррель. Такие уровни "точно некомфортны для федерального бюджета", отмечал Росбанк.

То есть складывающаяся ситуация создает большие проблемы как для российских нефтяных компаний, так и для бюджета РФ, в котором на долю нефтегазовых доходов приходится треть поступлений – 7,56 трлн с 23 трлн рублей в 2024 году. Для России это означает существенное снижение доходов. Между тем, проект бюджета на 2025 год предусматривает увеличение расходов по статье "национальная оборона" до рекордных 13,2 трлн рублей, что на 22% больше, чем в текущем году. Поэтому перед Путиным в следующем году встанет сверхсложный вопрос – где брать деньги на войну?

Что ж, слова главы британского МИДа Дэвида Лемми о том, что "Украина должна пережить 2025 год. Важно, чтобы у нее были средства для этого. Все данные нашей разведки свидетельствуют о том, что ситуация для Владимира Путина станет намного сложнее в следующем году. Его экономика находится в плохом состоянии. Диктатору будет очень сложно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес", приобретают кардинально другое значение.

Россияне потеряют сумму на уровне годового военного бюджета

"Это очень хорошая новость для мира и Украины и нехорошая для Российской Федерации и еще ряда поставщиков. Последние два года саудиты пытались добраться цены по 100 долларов за баррель и закрепиться на этом уровне. Для этого они вместе с другими членами картеля ОПЕК и ОПЕК+ постепенно уменьшали добычу нефти. Но им это не удавалось, потому что такие крупные экономики, как Китай, Индия, не росли так бурно, не было такого безумного спроса, каким он был в доковидные года. Поэтому их попытка добраться цены в 100 долларов из-за снижения добычи ничем не завершилась. В то же время другие страны, не входящие в ОПЕК+, только увеличивали свою добычу и захватывали все больше рынка. В итоге за 2023 год Штаты добывали в среднем 12,9 баррелей в сутки, Россия около 10 млн, а СА скатилась на третье место, добывая в среднем 8,9 млн баррелей в сутки. Теперь они хотят снова стать первыми и вернуть свои места на мировом рынке" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

По его мнению, учитывая, что себестоимость саудовской нефти очень низкая, они могут себе позволить цену в 40-50 долларов за баррель. Поэтому арабские страны и Штаты, также имеющие относительную низкую себестоимость добычи, будут и далее "пожирать" этот рынок. С другой стороны, формируются другие весомые процессы, направленные на минимизацию потребления нефти в целом и уменьшении ее цены. Весьма быстро развивается солнечная и ветряная энергетика, электромобили. Поэтому в течение нескольких лет потребление нефти вообще должно уменьшиться на 5-10%.

"Что касается цены на нефть, то из-за введенных санкций на российскую нефть Urals, разница между ней и Brent составляет 10-15 долларов. Так что, если саудиты начнут добычу и мировая цена станет на уровне 50, то российская нефть будет где-то около 40. Это, по сути, ее себестоимость. Так что доходы от нефти для россиян обнуляются, а сейчас это треть наполнения федерального бюджета РФ. И эту огромную дыру нечем перекрыть. То есть фактически этот потолок, который добивались сделать западные страны, он может быть внедрен Саудовской Аравией, даже еще более эффективным. Общая сумма потерь будет примерно равна сегодняшним военным расходам России за год. Если Саудовская Аравия будет реализовывать то, что она заявила, а пока сомнений в этом нет, то уже в середине 2025 года россияне очень хорошо ощутят снижение нефтяных доходов. До конца года этот процесс еще увеличится", – отметил Олег Гетьман.

Готовы быть посредниками

Королевство СА выразило "готовность продолжать свои посреднические усилия между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования". Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в своем выступлении на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, что в прошлом году страна принимала встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций.

Несмотря на то, что представители Королевства заявили, что не становятся на чью-то сторону в войне и не присоединяются ни к одному из лагерей, в Украине были определенные ожидания от Эр-Рияда, но пока результаты имеем только в гуманитарной сфере, где Саудовская Аравия уже выступила посредником в обмене пленными. А вот мирная конференция с участием Китая, которая состоялась в Джидде в августе 2023 года, не принесла никаких конкретных результатов.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман поддерживает тесные связи с Путиным, несмотря на давление со стороны западных государств по изоляции России. Саудовская Аравия не подписала итоговый документ "мирного саммита" в Швейцарии. Но страна все еще заинтересована в исполнении посреднической роли, которая, как и цены на нефть, нужна саудитам исключительно для продвижения собственных интересов. СА стремится улучшить свой негативный международный имидж по вопросам прав человека, поэтому готова выступать посредником не только в российско-украинской войне. Саудиты сегодня также прикладывают посреднические усилия вместе с Катаром, Египтом и США в войне в Секторе Газы. Эр-Рияд поддерживает контакты не только с палестинцами и арабскими "государствами-братьями", но и пока неформально – с Израилем, с которым стремится к нормализации отношений. Саудовская Аравия демонстрирует заинтересованность и в посредничестве в отношении Судана, который уже больше года разрывает жестокая внутренняя борьба за власть.

Главное не место, а содержание переговоров

"Место проведения переговоров – важный момент, но не решающий. Главное – повестка дня таких переговоров. Если речь идет о реализации китайско-бразильского плана, это одно дело и оно не приемлемо. Мы не поедем ни в Саудовскую Аравию, ни в Индию или Катар на такие переговоры. Украина должна принимать участие только тогда, когда это будет во многом сопоставимо с принципами действующей международно-правовой системы. То есть с тем, чтобы главный принцип территориальной целостности рассматривался во время переговорного процесса и достижения продолжительного мира", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, сегодня нет более мотивированной стороны, чем украинская, чтобы сесть за стол переговоров и закончить эту войну, но все же имеются нюансы.

"Украинцы должны говорить о том, что мы хотим продолжительного мира, чтобы эти принципы, действующие в системе ООН, применялись при проведении этих переговоров. Если Москва готова сесть за переговорный стол, мы только поздравим. Но надо понимать, что потеря какой-то территории не принесет нам через какое-то время ее возвращения. А как ты ее вернешь? Что, Украине войну объявлять России? Как вообще видят Бразилия, Китай, США или Германия процесс, как Украина вернет эти территории? Думают ли они, что Россия просто передумает и скажет, "ой, мы ошиблись на прошлых переговорах, пожалуй, нам нужно вернуть эти территории Украине". Это же нереальные вещи. Как можно говорить, что когда-то они отойдут назад. Это серьезный обман и полная ерунда. Тот, кто хочет поддерживать эту полную чушь, он хочет решить какие-то свои личные вопросы за счет Украины. Мы на это не согласны", – отметил Александр Левченко.