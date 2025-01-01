'Ключевой момент': Хара назвал один из самых больших вызовов для Украины в 2025 году

Расшатывание врагами ситуации внутри Украины в этом году будет не меньшим вызовом для украинцев, чем война на фронте с россиянами. Уже сейчас некоторые сторонники страны-агрессора выходят в информационное пространство, предпринимая попытки дестабилизировать политические и общественные процессы.

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Не исключено, что одним из факторов россияне рассматривают выборы в Украине. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Недаром уже Бойко вылез, и некоторые другие такие же персонажи появились из нафталина. Потому что они почувствовали, что есть возможность расшатывать ситуацию. Это будет вызов для украинского общества, начиная с того, как мы можем организовать эти выборы без нареканий с точки зрения демократического процесса", – считает собеседник.

Он подчеркнул, что сейчас 6,5 млн украинцев находятся вне государства, где-то 7 млн – это внутренне перемещенные лица. Сами выборы могут ударить по национальному единству страны, что является одним из ключевых ресурсов, почему Украина выстояла в 2022 году.

"Тогда все совместно поняли, кто есть враг, что нужно сотрудничать друг с другом, что нет политических разногласий. То есть все должно быть направлено на выживание Украины", – добавил Хара.

По его словам, именно поэтому россияне могут рассматривать прекращение огня как элемент продолжения не "горячей", а другой войны, чтобы получить возможность подрывать единство украинского общества, производить операции влияния на партнеров Киева, чтобы прекратить поддержку и т. д.

То есть, по мнению директора Центра оборонных стратегий, в 2025 году раскачка врагами ситуации внутри Украины будет не меньшим вызовом, чем противостояние агрессору на поле боя.

"Считаю, что это ключевой момент. Почему, например, так быстро упал Афганистан или же режим сирийского диктатора Асада? Конечно, там есть свои особенности, но для большого количества афганцев или сирийцев было непонятно, за что нужно воевать. То есть если нет восприятия врага, общей угрозы, что нужно объединиться и обуздать все свои противоречия, пока не станет мир, то, конечно, это и повлекло за собой то, что было в Афганистане или Сирии. В Украине, слава Богу, этого не произошло в 2022 году", – рассуждает Хара.

Он добавил: хотя некоторые проводили параллели и говорили, что Украина будет вторым Афганистаном для США, несмотря на их поддержку, этого не случилось. А сейчас понятно, что украинцам нужно и дальше следовать в этом направлении национального единства.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Александр Мережко, возглавляющий парламентский Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, считает, что для Украины в 2025 году главным фактором будет оставаться продолжение борьбы за свою независимость. В то же время огромным вызовом для страны станут новая администрация президента США и политические события в Европе.

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