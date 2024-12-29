'Нужно выжить как нация': Мережко назвал факторы в США и ЕС, которые могут усложнить позицию Украины в 2025 году

Для Украины в 2025 году главным фактором будет оставаться продолжение борьбы за свою независимость. В то же время огромным вызовом для страны станут новая администрация президента США и политические события в Европе.

Видео дня

Процессы на Западе могут усложнить позицию Киева. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал народный депутат Украины Александр Мережко, возглавляющий парламентский Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Нужно выжить как нация и государство. Важная задача – не потерять территорию. Надо сделать все, чтобы добиться максимума с точки зрения защиты наших интересов на международной арене. Чтобы сохранить поддержку со стороны наших партнеров", – выразил убеждение собеседник.

По его словам, огромным вызовом для Украины, в частности, для дипломатии, является администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он убежден, что украинцам нужно будет очень много работать на дипломатическом фронте, ведь от поддержки Штатов, особенно военно-технической составляющей, зависит очень многое.

Другим вызовом нардеп называет ситуацию в Европе: в 2025 году планируются выборы, например, в Германии, которая является крупнейшим донором Украины в Европейском Союзе. В частности, многое зависит от того, кто станет новым канцлером. Украина надеется, что это будет человек, который усилит поддержку Киева. К примеру, речь идет о передаче дальнобойных крылатых ракет TAURUS.

"Многие проблемы внутри страны имеют президент Франции Эмманюэль Макрон, который является ярым сторонником поддержки Украины", – добавил парламентарий.

Также он убежден, что в 2025 году следует ожидать положительных новостей из России, ведь есть определенные признаки того, что российская экономика, в частности, военная, значительно ухудшится. Параллельно с санкционным давлением со стороны западных партнеров Украины это, в конце концов, заставит российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

"Хотя каждый год говорят, что именно этот год является решающим и так оно по-своему и есть, но все же на этот раз есть такое ощущение, что именно 2025 год будет действительно решающим", – подытожил Мережко.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что 2025 год может стать последним годом российско-украинской войны. Однако на самом деле полный разгром украинской армии и капитуляции Украины, как об этом заявляют "друзья" Путина в Европе, не произойдет даже в случае, если США полностью прекратят военную поддержку Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!