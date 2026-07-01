Следующий саммит НАТО под угрозой срыва из-за Трампа – Reuters

Пока лидеры НАТО готовятся к встрече в Турции (7–8 июля 2026 года), проведение следующего саммита в Албании, который должен был состояться в 2027 году, поставлено под сомнение. Место проведения мероприятия могут изменить из-за недовольства президента США Дональда Трампа.

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В Reuters заявили, что американскому лидеру не нравятся низкие расходы Тираны на оборону. Это подтвердили источники: дипломат Североатлантического альянса, европейский чиновник и три человека, знакомые с этим вопросом.

Албания планировала принять саммит НАТО, но есть нюанс

В последние годы в официальных заявлениях на саммитах НАТО обычно содержались прямые ссылки на место проведения следующего собрания. Например, на последнем саммите в Гааге (Нидерланды), который прошел 24–25 июня 2025 года, лидеры сообщили:

"Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году, а затем встречи в Албании".

Двухдневный саммит альянса в Турции стартует уже 7 июля. И в проекте его итогового заявления (по крайней мере, по состоянию на конец июня) о проведении следующего мероприятия в Албании не упоминается. Об этом журналистам сообщили собеседники, имена которых не раскрываются.

Это происходит на фоне стремления европейских союзников продемонстрировать администрации Трампа прогресс в выполнении обязательств по расходам на оборону. Кроме того, государства-партнеры пытаются избежать открытых столкновений с главой Белого дома.

В апреле источники Reuters говорили о том, что в НАТО рассматривают вариант прекращения своей недавней практики проведения саммитов каждый год.

Сколько Албания тратит на оборону

Один из источников, знакомых с ходом обсуждений, предполагает: расходы Албании на оборону таковы, что если саммит НАТО-2027 пройдет в этой стране, Трамп может разозлиться.

На саммите в Нидерландах в прошлом году лидеры НАТО откликнулись на требования Вашингтона, пообещав в течение 10 лет тратить на оборону и связанные с ней меры 5% ВВП.

Речь идет о 3,5% ВВП на основные виды обороны (вооруженные силы и вооружение) и 1,5% на более широкие оборонные меры, такие как кибербезопасность.

Многие государства действительно увеличили свои оборонные бюджеты, но некоторые с трудом достигли даже прежней цели в 2% ВВП.

"Почти все члены Альянса достигли уровня в 2%. В прошлом году Албания, Чехия и Словения не входили в этот список, однако они четко обязались превысить показатель в 2% в этом году. Но эти три страны, если смотреть на общую картину, действительно невелики", – прокомментировал ситуацию в начале июня генеральный секретарь блока Марк Рютте.

В Тиране заявляют, что "завершают необходимые фискальные меры для приведения оборонных и связанных с обороной расходов Албании на 2026 год в соответствие с траекторией, согласованной союзниками по НАТО на Гаагском саммите".

"После того как эти меры будут приняты в ближайшие дни, расходы Албании составят 2,6 % ВВП. Из них 2,2% составят основные расходы на оборону, тогда как 0,4% ВВП – прочие, связанные с обороной и безопасностью", – сообщили журналистам в правительстве страны.

Неназванный европейский дипломат подтвердил, что в последней версии текста лидеры Североатлантического альянса укажут, что с нетерпением ждут следующей встречи, не уточняя ни времени, ни места.

"Проекты – это проекты, а не решения", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь албанского правительства, когда его спросили о пробелах в проекте совместного заявления.

Другой европейский дипломат заявил, что Албания в конечном итоге может принять саммит: "Они набирают обороты, посмотрим, чем это закончится. Я все еще верю, что следующий саммит состоится в Албании".

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против предоставления новой военной помощи Украине. Он хочет отправить словацкую делегацию на саммит НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, без мандата на утверждение этого финансирования.

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