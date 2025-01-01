Главные риски Украины в 2025 году будут внутри страны. Интервью с Харой

2025 год будет сверхсложным для Украины по многим факторам. Так, новая администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от все еще действующей администрации Джо Байдена, несколько по-другому видит поддержку Украины в войне против России и собственно саму войну.

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Важным вопросом остаются потенциальные переговоры между Россией и Украиной, которые могут начаться, но не принести устойчивого мира. Также Украина стремится получить гарантии безопасности от западных партнеров, которые делали бы невозможным дальнейшую агрессию России, но они пока отсутствуют. Идея потенциальной европейской миротворческой миссии достаточно сыра, чтобы серьезно рассматриваться на данном этапе.

Не менее важным будет и вопрос единства внутри страны, где за годы войны накопилось немало проблемных вопросов, которые Россия будет пытаться разжигать, чтобы расшатать ситуацию.

Мнениями об основных вызовах для Украины в новом году в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

- 2024 год был годом надежд на то, что Украина продолжит выжимать агрессора со своих территорий. Однако Россия оправилась, а помощь Запада некоторое время забуксовала из-за внутренних противоречий в США. На ваш взгляд, какие основные вызовы, угрозы будут стоять перед Украиной и миром в 2025 году? На что главное нужно будет обратить особое внимание?

– Прежде всего следует сказать абстрактную, но важную вещь, что мир еще будет в таком состоянии лихорадки, мне кажется, 10-15 лет, поскольку предыдущая международная система разрушается. Для этого есть конкретные предпосылки. Относительный упадок коллективного Запада, Соединенных Штатов, смена американских приоритетов из Европы и Ближнего Востока на сдерживание Китая. Собственно, эта глобальная нестабильность, конечно, будет влиять на происходящее и на европейском континенте.

Второй момент – те неопределенности, которые есть с новой командой в Вашингтоне и с видением новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды по поводу возможности прекратить войну в Украине. Последние несколько его заявлений говорят, что он потихоньку начинает понимать, что это довольно сложная ситуация и таким ковбойским наскоком нельзя решить сложную проблему, поскольку не только между Украиной и Россией есть конфликт.

Россия считает себя в состоянии войны с коллективным Западом и хочет, чтобы вместе со сдачей Украины, чтобы Соединенные Штаты согласились сдать определенные позиции и в Европе. То есть это вызов и нам, европейцам.

Для европейцев вызов, каким образом сплотиться, чтобы усилить себя и иметь возможность сдерживать Российскую Федерацию от потенциальной провокации или агрессии против члена НАТО. И, конечно, как поддержать Украину, учитывая эти ресурсные ограничения, когда Соединенные Штаты прекратят помощь Украине.

Я думаю, что администрация Дональда Трампа столкнется с реальностью, той наглостью россиян, которые требуют не только проигрыша Украины, но и проигрыша Европейского Союза, НАТО и проигрыша Соединенных Штатов. И тогда будут принять другие решения, которые будут нам, скорее всего, выгоднее.

Конечно, мы не должны исключать других проблем, например экономического характера, которые будут влиять на всех нас, на глобальную экономику, поскольку совершенно очевидно, что Дональд Трамп собирается не только давить на Китай и вести торговые войны с ним. Трамп также собирается столь же жестко разговаривать со своими союзниками.

Что касается России, то она не прекратит, а наоборот, усилит свою деструктивную деятельность с точки зрения подрыва готовности западного общества противодействовать агрессии, прежде всего на европейском направлении. При этом внутри России будет усиливаться экономическое давление, будут расти структурные проблемы, которые нельзя решить быстро, даже теми деньгами, которые Российская Федерация получает по экспорту энергоносителей. И все эти внутренние проблемы будут нарастать.

– День инаугурации Дональда Трампа, 20 января, все ближе. Новоизбранный президент США обещает решить вопрос войны как можно скорее. На ваш взгляд, учитывая, что мы сегодня имеем в отношении заявлений сторон, будут ли мирные переговоры и если будут, то в каком формате?

– Чтобы садиться и о чем-то договариваться с Россией, Украине нужны действенные гарантии безопасности для того, чтобы на каких-либо условиях прекратить эту войну. Ибо понятно, что с тем уровнем поддержки, который оказывается нам со стороны западными партнерами, нельзя достичь тех целей, которые мы перед собой поставили – освобождение всех оккупированных Москвой территорий.

Лично я сомневаюсь, что появятся реальные предпосылки для того, чтобы начались переговоры. РФ считает, что окно возможностей для того, чтобы сломать Украину, захватить как можно больше территорий еще не закрылось, и поэтому я не вижу, собственно, готовности со стороны Кремля вступать в такие переговоры. Но если они и состоятся, то я никаких сомнений не имею, что Россия не будет в этих переговорах пытаться найти понимание, компромиссы для того, чтобы разрешить конфликт.

Конечно, нужно давление на Российскую Федерацию. Он может быть в виде дополнительных санкций. Это может быть решение Трампа снять ограничения на добычу нефти в США, а также наладить хорошие отношения с Саудовской Аравией, чтобы сбить цену на нефть до болезненного для России предела.

Что касается европейской миротворческой миссии, я являюсь большим скептиком этого. Во-первых, если мы говорим о размере этой миссии, а сейчас есть разговоры о 40 тысячах европейских военных, или даже 100 тысячах, но даже этого недостаточно для того, чтобы развести две страны и линию столкновения. Есть еще плюс белорусская граница, наши границы в Черном море. Это неэффективный размер контингента.

Второй вопрос – состав этой миссии. Американцы не хотят, чтобы их военные присутствовали на территории Украины, а потому можем говорить о других странах. Но даже при таком варианте я не думаю, что россияне согласятся на присутствие других стран-членов НАТО на линии разграничения, потому что, разумеется, для них это один из самых больших триггеров. О том, что без согласия России европейских миротворцев не будет на Украине, говорят и наши партнеры. Тогда это означает поиск миротворцев в другом месте, но больше всего с таким же результатом. Поэтому миротворцы – это очень хорошая история в каком-нибудь идеальном мире, но понятно, что Путин не захочет и не позволит, чтобы они присутствовали.

– Учитывая, что вы сейчас сказали, вы не видите, что у Трампа получится относительно быстро решить вопрос прекращения войны в Украине?

– Совершенно так, потому что эта война России против Украины имеет два уровня. Первый – уничтожение Украины или, по крайней мере, полный контроль над Украиной, чтобы не позволить стране быть суверенным, демократическим, независимым государством. Это никуда не делось.

Вторая цель – использовать Украину для того, чтобы расшатать единство Европейского Союза и НАТО, то есть трансатлантическое единство.

– То есть, если подытожить, то планы Кремля – продолжение войны и никаких мирных переговоров, никаких договоренностей, никакого прекращения огня. Или какой-нибудь вариант заморозки все-таки Путин для себя оставляет?

– Конечно, они рассматривают вариант переговоров, но первое и самое главное во многом отличие позиции Кремля от позиции Украины в этом процессе. Мы хотим переговоров, чтобы решить проблемы и обеспечить стратегическую безопасность для страны. То есть, стремимся к справедливому, устойчивому и длительному миру. Такая формула и по каждому этому слову есть большое количество вещей, которые должны быть реализованы. Ибо справедливый мир не может быть, если нас будут заставлять признать "новые территориальные реалии", как это называют в Москве, то есть отказаться от собственных территорий и наших сограждан, находящихся в оккупации.

Вторая история – это, например, наказание тех военных преступников, кто задумал, спланировал, начал и ведет агрессивную войну против Украины. Совершивших преступления против человечности и акты геноцида. Давайте вспомним, что российский диктатор Путин является преступником, разыскиваемым международным уголовным судом за фактически похищение украинских детей. Что фактически является одним из актов геноцида. Конечно, мы не можем отказаться от того, чтобы искать справедливость в этом отношении.

Я думаю, что россияне если и рассматривают возможность переговоров в 2025 году, то исключительно в контексте того, что они имеют возможность воевать дальше или нет. То есть позволяет ли состояние экономики, насколько она может продолжить в таком военном режиме. Ведь такая модель, она не может удержаться долго. Поэтому дальше нужно что-то делать. Либо выигрывать эту войну, либо делать паузу. И опять же Путин не рассматривает реальный мир, а использует это прекращение огня для того, чтобы подготовиться лучше к следующему удару по Украине.

Плюс если, например, произойдет реальное прекращение огня, возникает проблема продолжения поддержки Украины. Как бы мы ни критиковали наших западных партнеров, что они мало и поздно делают, но даже и этого не будет, потому что они будут понимать, что нужно решать свои вопросы безопасности, свои экономические вопросы. Таким образом, может произойти так, что после прекращения огня существенно уменьшится помощь Украины. Конечно, Польша, страны Балтии и Северной Европы и Британия не снизят скорость и объем помощи Украине, я в этом уверен, но этого будет мало.

– А россияне, напротив, будут усиливаться дальше и продолжать процесс накопления сил для последующего удара…

–Да, совершенно. Причем этот процесс будет продолжаться с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана, с возможностью увеличения этого списка союзников.

– Что касается внутренних процессов внутри страны – какие угрозы вы видите?

– Я не исключаю того, что россияне рассматривают выборы в Украине как один из факторов дестабилизации ситуации внутри. Не зря уже Бойко вылез, и некоторые другие такие же персонажи появились из нафталина.

Это будет вызов для украинского общества, начиная с того, каким образом мы можем организовать эти выборы. Ведь 6,5 миллионов украинцев сейчас находятся за пределами Украины. Где-то 7 миллионов – это внутренне перемещенные лица. Как организовать в принципе выборы, чтобы тем более они были без нареканий с точки зрения демократического процесса. Это тоже может ударить по национальному единству Украины, что является одним из них. ключевых ресурсов, почему Украина выстояла в 2022 году, ведь тогда все совместно поняли, кто есть враг, что нужно сотрудничать друг с другом, что нет политических разногласий.

Именно поэтому россияне могут рассматривать прекращение огня как элемент продолжения "не горячей", а другой войны, чтобы получить возможность подрывать единство украинского общества, оказывать операции влияния на наших партнеров, чтобы прекратить поддержку и прочее.

– То есть в 2025 году раскачивание нашими врагами внутренней ситуации внутри Украины не меньший вызов, чем сама война на фронте с россиянами.

– Безусловно, и я считаю, что это ключевой момент. Почему, например, так быстро упал Афганистан или же режим сирийского диктатора Асада? Конечно, там есть свои особенности, но для большого количества афганцев или сирийцев было непонятно, за что нужно воевать. .То есть, если нет восприятия врага, общей угрозы, что надо объединиться и обуздать все свои противоречия, пока не станет мир, то, конечно, что это и повлекло за собой то, что было в Афганистане или Сирии.

В Украине, слава Богу, этого не произошло в 2022 году, хотя некоторые проводили параллели и говорили, что Украина будет вторым Афганистаном для Соединенных Штатов, несмотря на их поддержку. национального единства.