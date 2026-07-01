Квартиры с золотым унитазом и шикарное поместье с собственным пляжем в Конча-Заспе: OBOZ.UA рассказывает о имуществе нардепа Яценко и членов его семьи

Депутат Антон Яценко ( фракция "За будущее") – один из самых известных парламентариев. Его имя фигурировало в десятках журналистских расследований, в том числе и на страницах OBOZ .UA. Кроме того, пожилому тестю Яценко принадлежат квартиры, которые официально арендовал Тимур Миндич, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации и в организации масштабной схемы в "Энергоатоме".

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Официально квартиры принадлежат тестю Яценко Ивану Кравчуку. На него, кстати, также оформлено и поместье, в котором, согласно официальной декларации, проживает народный депутат.

OBOZ.UA начинает серию публикаций о народных депутатах, которые живут в самых дорогих особняках и ездят на самых дорогих автомобилях. В первой публикации читайте о состоянии Антона Яценко и членов его семьи.

Сестра, мать и жена: что находится в собственности семьи Яценко

Антон Яценко, согласно с декларацией, с 2023 года владеет лишь одной квартирой площадью 92,7 кв. м (оформлена в конце декабря 2023 года). Его жена, по крайней мере, часть своего времени проводит в Великобритании, ведь там она арендует таунхаус площадью 105,9 кв. м. Этим объектом недвижимости пользуются и сыновья политика: Федор и Роман.

Относительно скромная квартира Яценко – не единственное имущество семьи. Значительно более дорогая недвижимость оформлена на его близких родственников. И политик пользуется по крайней мере частью этой недвижимости (в декларации он указал право пользования поместьем в Конча-Заспе).

Самый богатый из всех членов семьи Яценко – тесть, 68-летний Иван Кравчук. Он также является председателем ОСМД в доме, оформленном на его дочь (подробнее об этом – далее в тексте). В частности, Ивану Кравчуку принадлежат три квартиры в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы – "доме-монстре на Грушевского"(ул. Грушевского, 9А) рядом с Верховной Радой и правительственным кварталом.

Этот дом регулярно упоминается в многочисленных расследованиях. Когда-то здесь имел квартиру бывший президент Виктор Янукович. Жилье по соседству приобретали самые богатые представители политической и бизнес-элиты – своеобразная "Конча-Заспа в многоэтажке". Именно в этом доме НАБУ прослушивало квартиры бизнесмена Тимура Миндича. Что интересно, вполне возможно, что Миндича прослушивали именно в квартире тестя народного депутата.

OBOZ.UA получил информацию о каждой из квартир тестя нардепа. Первая – площадью 303,4 кв. м. Сейчас ее рыночная стоимость может составлять около 1,5 млн долларов. Эту квартиру оформили на Ивана Петровича на основании договора дарения. Эту квартирутесть Яценко официально сдал в аренду Тимуру Миндичу. В реестре прав на недвижимое имущество до сих пор есть упоминание о том, что у этого жилья есть официальный арендатор.

С 2014 года тесть Яценко также владеет квартирой площадью 246,7 кв. м , стоимость которой может составлять около 1,2 млн долларов. Эта квартира также официально сдана в аренду Миндичу.

Еще одна квартира на улице Грушевского, 9А, принадлежащая Кравчуку, имеет площадь 247 кв. м. В реестре прав на недвижимое имущество нет упоминания об аренде этого жилья. Кроме того, ему принадлежит нежилое помещение площадью около 400 кв. м по адресу бульвар Тараса Шевченко, 11, а также целый ряд парковочных мест.

Что интересно, народный депутат Ярослав Железняк недавно опубликовал фотографию санузла, которым пользовался Миндич. Оказалось, что по крайней мере в одной квартире тестя Яценко установлен золотой унитаз.

Общая стоимость недвижимости тестя Яценко может составлять десятки миллионов долларов. И это очень сдержанные оценки. Так, в его собственности – поместье площадью 1520 кв. м в Конча-Заспе. Только эта резиденция может стоить более 10 млн долларов.

Это главный особняк с тёмной крышей сложной формы, окруженный идеально подстриженными ландшафтными газонами, геометрическими дорожками и декоративными садами. На территории расположен большой открытый бассейн с зоной отдыха под тентом, а в другой части двора, посреди густой зелени, гармонично вписан профессиональный теннисный корт с красным покрытием.

Преимуществом этой резиденции является выход к большому водоему с собственной прибрежной зоной. В поместье есть просторный частный пляж с чистым песком, где обустроена небольшая уютная беседка или гостевой домик прямо у воды, а также деревянный причал для яхты. Периметр территории защищен от посторонних глаз густой полосой высоких деревьев.

Кроме того, ему принадлежит нежилое здание площадью 652 кв. м на ул. Ярославов Вал, 8. Это исторический центр столицы.

Кстати, об имуществе тестя Яценко пишут уже не в первый раз. Ранее комментировать происхождение имущества и род занятий тестя Яценко не захотел, подчеркнув, что тесть – не публичное лицо и не чиновник, а значит, не подпадает под электронное декларирование.

Чем владеют другие члены семьи политика

Дарья Яценко, сестра народного депутата, владеет 20 объектами недвижимости. Например, ей принадлежат два помещения в ЖК Delmar в центре столицы. Площадь большего из помещений – 251,8 кв. м. Также ей принадлежит ряд парковочных мест в нескольких элитных киевских жилых комплексах. Кроме того, у нее есть квартира и целый ряд торгово-офисных помещений в центре столицы. Например, в 2010 году на основании договора дарения на её имя оформили помещение площадью 9816 кв. м на Подоле (улица Спасская).

77-летняя мать депутата, Татьяна, официально возглавляет Уманскую городскую организацию "Партия Антона Яценко". Она также указана в качестве директора целого ряда общественных организаций, в частности "За снижение уровня безработицы", "Форум восстановления природных ресурсов", "Консорциум социальной защиты населения". И это лишь несколько из целого ряда общественных организаций Яценко. Все они зарегистрированы в самом центре столицы, на Крещатике, 6.

Кстати, недавно депутаты Уманского городского совета лишили народного депутата Антона Яценко звания "Почетный гражданин Уманской городской территориальной общины" из-за его действий, противоречащих нормам этики и морали.

Однако гораздо большим объемом недвижимости владеет супруга нардепа Людмила Кравчук. Ей принадлежит целое здание на ул. Сечевых Стрельцов площадью 6220 кв. м. Фактически почти весь многоэтажный дом находится в собственности одной женщины.

Подробнее о состоянии коллег Яценко читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.